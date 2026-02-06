"È il 2026, basta viaggiare con i jeans". Bufera sul messaggio di Ryanair

Ha destato non poco scalpore un recente video in cui Ryanair, mostrando l'atterraggio di uno dei suoi vettori, invita i passeggeri a non indossare più i jeans durante il viaggio. Una richiesta che ha lasciato a dir poco basiti tutti quanti, anche perché non se ne conoscono le effettive ragioni.

Il video, pubblicato su TikTok lo scorso 14 gennaio, è divenuto in breve tempo virale, e sta suscitando non poche polemiche. In pratica, non importa di quale modello si tratti: per la compagnia aerea irlandese il denim non andrebbe indossato quando si sale su un aereo. Nell'ormai famoso filmato si vede un velivolo di Ryanair atterrare su una pista dell'aeroporto di Corfù e subito dopo passa il messaggio: "È il 2026, basta viaggiare con i jeans". Fra l'altro, nella didascalia che accompagna il video postato su TikTok il concetto viene ribadito, con tanto di emoji che raffigura delle mani giunte.

Il problema è che la compagnia non ha fornito alcuna spiegazione a riguardo. Se i jeans non sono graditi a bordo dei vettori Ryanair sarebbe interessante sapere perché. Infatti sono stati tanti gli utenti a commentare il video, chiedendo spiegazioni oppure lanciandosi in attacchi. "È il 2026, smettiamola di viaggiare con Ryanair", è il durissimo commento di un utente. "Allora permettetemi di caricare una valigia più grande, così metterò lì i miei jeans", è la polemica risposta di un altro. Qualcuno prova direttamente a chiedere: "Cosa c'è di male nei jeans?", e la replica di Ryanair è: "Cosa c'è di buono?".

Insomma, nessuna risposta degna di nota. A quanto pare non è la prima volta che la compagnia aerea prende di mira i jeans. Lo aveva già fatto in una vecchia campagna del 2024. Le ragioni, però, rimangono sconosciute.

C'è chi dice si tratti di una questione di sicurezza, ossia che i jeans sarebbero poco pratici nel caso di un'evacuazione d'emergenza, e chi invece è convinto sia una semplice ragione di comfort. In quest'ultimo caso, però, è un problema del viaggiatore, perché dovrebbe interessare a Ryanair?