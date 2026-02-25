La sagrada familia

Leggi il settimanale
In Italia sarà anche in crisi la famiglia tradizionale, ma quella vip sta benissimo

Dobbiamo confessarlo. Eravamo davvero dispiaciuti l'altro giorno quando abbiamo saputo che il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, Achille Costacurta, uno di cui si parla troppo poco, ha deciso di non partecipare al Grande Fratello, condotto da Ilary Blasi; la cui figlia, Chanel Totti, sta per debuttare nella nuova edizione di Pechino Express, reality da dove sono già passati i Caressa, i Ferrara, i Vergassola e, per chiudere il cerchio della sagrada familia televisiva, Martina Colombari e Achille Costacurta. E peraltro crediamo che abbia ragione Chanel quando ai giornali ha detto: «Essere figlia di non è semplice». E immaginati non esserlo

Grazie a dio però abbiamo letto il cast di Sanremo. Dove ci sono il figlio di Gigi D'Alessio; il figlio di Alessandro Gassmann; Elettra Lamborghini, che di qualcuno sarà pur figlia; la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini (Jolanda, che ha ricordato anche lei come «Essere figlia di non è semplice», la stessa cosa che ha detto Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e della Hunziker, quando giorni fa ha lanciato un suo podcast); e poi Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, il quale ieri gli ha dedicato un commovente messaggio: «Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino», mentre in realtà sarà anche il vostro bambino, ma per tutti è il figlio di Gianni Morandi.

Vabbè, intanto stasera ci vediamo Sotto Sanremo, un programma sul dietro le

quinte del Festival condotto da Anna Lou Castoldi. Figlia di Morgan e Asia Argento.

In Italia sarà anche in crisi la famiglia tradizionale, ma quella vip sta benissimo. Appena accendi la tv, ti salta fuori un figlio di...

