La sagrada familia

Dobbiamo confessarlo. Eravamo davvero dispiaciuti l'altro giorno quando abbiamo saputo che il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, Achille Costacurta, uno di cui si parla troppo poco, ha deciso di non partecipare al Grande Fratello, condotto da Ilary Blasi; la cui figlia, Chanel Totti, sta per debuttare nella nuova edizione di Pechino Express, reality da dove sono già passati i Caressa, i Ferrara, i Vergassola e, per chiudere il cerchio della sagrada familia televisiva, Martina Colombari e Achille Costacurta. E peraltro crediamo che abbia ragione Chanel quando ai giornali ha detto: «Essere figlia di non è semplice». E immaginati non esserlo

Grazie a dio però abbiamo letto il cast di Sanremo. Dove ci sono il figlio di Gigi D'Alessio; il figlio di Alessandro Gassmann; Elettra Lamborghini, che di qualcuno sarà pur figlia; la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini (Jolanda, che ha ricordato anche lei come «Essere figlia di non è semplice», la stessa cosa che ha detto Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e della Hunziker, quando giorni fa ha lanciato un suo podcast); e poi Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, il quale ieri gli ha dedicato un commovente messaggio: «Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino», mentre in realtà sarà anche il vostro bambino, ma per tutti è il figlio di Gianni Morandi.

Vabbè, intanto stasera ci vediamo Sotto Sanremo, un programma sul dietro le

quinte del Festival condotto da Anna Lou Castoldi. Figlia di Morgan e Asia Argento.

In Italia sarà anche in crisi la famiglia tradizionale, ma quella vip sta benissimo. Appena accendi la tv, ti salta fuori un figlio di...