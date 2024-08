450mila euro per una "semplice" moneta da un centesimo: ecco perché costa così tanto

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli appassionati di numismatica di tutto il mondo farebbero carte false per averla: si tratta della moneta da un centesimo di dollaro che, se coniata in un determinato anno, può raggiungere un valore a dir poco astronomico. Gli esperti lo sanno, e sognano questo pezzo rarissimo nella loro collezione.

L'importanza dell'anno di coniatura

Come abbiamo detto, affinché questa moneta abbia realmente valore, è importante che sia stata coniata in un preciso anno. Questo "semplice" penny può infatti raggiungere una cifra a sei zeri, a seconda della sua appartenenza. La data da tenere d'occhio è 1943, ma non finisce qui, perché ci sono altri dettagli da tenere in considerazione.

Fra le monete più rare in assoluto, dunque, troviamo il centesimo Lincoln in bronzo del 1943-S. Tutti i collezionisti del mondo vorrebbero possedere questa moneta per la sua rarità e ciò ha fatto schizzare alle stelle la sua valutazione. Si parla infatti di 504.000 dollari, ovvero più di 450.000 euro. Ma cosa la rende così speciale? Il pezzo presenta un errore di conio.

Dal momento che durante la seconda guerra mondiale molto del rame veniva impiegato per la preparazione delle munizioni con cui rifornire i soldati, o per la realizzazione delle apparecchiature indispensabili per le comunicazioni, il dipartimento del Tesoro dell'epoca decise di prendere provvedimenti. Alla Zecca dello Stato venne pertanto chiesto di realizzare i centesimi con acciaio zincato, sostituendo così il bronzo. Questo accadde nel 1943. Furono coniate più di un miliardo di queste monete in acciaio zincato ma, a quanto pare, alcuni tondelli di bronzo rimasti dalla produzione del 1942, furono comunque utilizzati, venendo mischiati insieme all'acciaio. Vennero dunque coniate alcune monete del 1943 con il bronzo, e sono queste ad essere una rarità.

La moneta più rara di tutti i tempi

Fra gli esemplari più pregiati, figura il penny 1943-D (Denver), che nel 2010 è stato battuto all'asta per 1,7 milioni di dollari, diventando così il centesimo più prezioso al mondo. Ad oggi, il penny 1943-D (Denver) è la sola moneta datata 1943 erroneamente coniata in una lega di rame dalla zecca di Denver.

Le zecche di Philadelphia e San Francisco, invece, coniarono almeno 20 esemplari di centesimi Lincoln in bronzo, e il

valore di uno di questi pezzi si aggira intorno a 141.198 dollari. Se in fior di conio, il valore può salire anche a 399.635 dollari. La 1943-S, invece, ha un valore che si aggira fra i 246.227 dollari e il milione di dollari.