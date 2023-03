Aboliamo la matematica maschile, Cavalli padre a 82 anni. Le parole della settimana

Aboliamo la matematica maschile!

“La sottocultura imperiale liberal anglosassone”, quella incarnata in Italia da Elly Schlein, ha le idee molto chiare: la matematica è frutto del potere del maschio bianco, quindi va cambiata. In un articolo recentemente pubblicato negli Stati Uniti si afferma precisamente questo. Si affaccia sul presente ogni giorno questa ideologia totalitaria che vorrebbe impadronirsi del mondo cancellando tutto ciò che sino a qui è stato costruito. E questo richiede posizioni precise. Non si può più tacere.

Ha ancora senso la festa della donna?

E anche quest'anno è andato in scena il teatrino dell'8 marzo, che diventa oramai occasione per gli spogliarellisti maschi di guadagnare qualche euro per l'unica serata dell'anno e per le femministe radicali di dare sfogo alla loro rabbia e al loro odio senza freni e senza limiti, abbastanza da mischiare l'8 marzo con simbologie blasfeme. Ma in una situazione in cui presidente del Consiglio e leader dell'opposizione, presidente della Corte Costituzionale e della Cassazione, Presidente della Commissione europea e pure della Banca centrale sono tutte donne, ha ancora senso lasciare spazio a questi momenti di esplosione della retorica del sesso debole e discriminato?

Vandale femministe in Romagna

E a proposito di femminismo, violenza e 8 marzo, a Faenza per la festa della donna è stata vandalizzata una statua del Passatore, figura simbolo e mitologica della storia romagnola. Il motivo? Il brigante ottocentesco, oltre a ribellarsi contro lo Stato Pontificio, stuprò una donna, la sorella di Pellegrino Artusi. Stesso schema americano contro lo statue di Colombo, stessa castrazione del ragionamento e della comprensione, stessa violenza. Il nulla globalizzato e l'incapacità di vedere fuori dalle gabbie della nuova ideologia ha già messo radici anche qui.

Roberto Cavalli padre a 82 anni

Eppure qualche maschio c'è ancora, anche se perlopiù fra le vecchie generazioni. Roberto Cavalli a 82 anni è diventato padre per la sesta volta. La madre è Sandra Bergman, di 44 anni più giovane di lui. Ecco, probabilmente è questa la matematica che vorrebbero abolire le femministe americane. Che staranno sbraitando contro questo cattivo esempio di patriarcato. Noi invece facciamo le felicitazioni a tutti.

Kissinger contro l'intelligenza artificiale

Henry Kissinger, uno degli uomini più potenti dell'ultimo secolo, a 99 anni ha deciso di prendersela con l'intelligenza artificiale, che, a detta sua, potrebbe diventare una divinità adorata dalla gente e potrebbe cambiare la natura umana e trasformarci in una nuova specie. Chissà, magari alla fine di questa esplosione tecnologica ci salveranno l'arte e la poesia postcontemporanea.

Il diritto di non abortire

E come al solito sono diritti solo quelli che piacciono ai paladini che si riempiono la bocca con questa parola e la libertà di espressione va bene ma solo se dici quello che va bene a loro. A Chiavari un consigliere regionale del PD, Luca Garibaldi, si è scagliato contro dei manifesti che reclamano il diritto a non abortire. Apriti cielo: sessisti, colpevolizzano le donne, bisogna rimuoverli! Insomma, liberi sì, ma solo di dire ciò che il potere decide.