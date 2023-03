Roberto Cavalli diventa padre per la sesta volta a 82 anni

Felice, sorridente, lo stilista Roberto Cavalli, 82 anni, svetta sulla copertina di un noto giornale di gossip dove viene annunciata la nascita del suo sesto figlio. Con lui la compagna Sandra Bergman, 38 anni, da 15 anni insieme a lui. " L’ho chiamato Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni. Fu catturato dai tedeschi della Wehrmacht a soli 33 anni il 4 luglio 1944 ", una tragedia che lo ha colpito a tal punto di lasciarlo con una balbuzie fine all'età di 20, e che ora, lo stilista ha voluto in qualche modo onorare decidendo di dare al piccolo un nome per lui così importante.

La notizia della paternità, come era prevedibile, ha suscitato molto scalpore soprattutto per l'età di Cavalli, di 44 anni più grande della compagna. Quando i due si sono incontrati, ne aveva 67 ed era appena naufragato il secondo matrimonio con Eva Düringer, che per anni le è stata a fianco soprattutto in ambito lavorativo, disegnando molte collezioni del brand. Da lei Cavalli aveva avuto tre figli, Robin, Rachele e Daniele, mentre dalla prima moglie, Silvanella Giannoni, era divento padre di Tommaso e Cristina. Anche Sandra, l'ultima compagna, che quando ha iniziato la relazione con lui aveva 22 anni, come la seconda moglie era una modella.

Nata in Svezia nel 1985, già all'età di 14 anni partecipava e vinceva concorsi di bellezza, fino ad arrivare al titolo di Miss World Bikini Model, Miss Eu, Miss Siren in Serbia, e Miss Hawaiian e a diventare, nel 2006, la donna più bella di Svezia. Playmate di Playboy, non ha esitato a lasciare tutto per amore dello stilista, e nonostante i dubbi di chi non avvrebbe scommesso sulla durata della coppia, i due sono ancora insieme prendendo anche la decisione di diventare genitori.

" Per me la bellezza femminile è una stupenda ossessione ", ha sempre detto lo stilista. E per le donne che tanto ama, aveva anche creato il suo famoso brand di moda: Cavalli, iniziando negli anni '60 e andando avanti sempre con più grande successo. Moltissime sono state le star che hanno indossato le sue creazioni, da Cindy Crawford, Charlize Theron, Sharon Stone solo per citarne alcune. Poi il declino e l'addio nel 2014 al suo amato marchio, acquisito poi da un miliardario di Dubai che lo ha riportato all'antico splendore, seguito da una profondissima depressione. Ed è proprio Sandra che in quei periodi difficili gli sta vicina.