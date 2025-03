Addio a Dj Francesco Milazzo. Aveva 53 anni

il Dj Francesco Milazzo conosciuto da tutti come Ciccio in una foto dal profilo Facebook

È scomparso improvvisamente per un malore trasformando purtroppo una domenica di divertimento in una tragedia il DJ Francesco Milazzo, 53 anni, mentre era alla consolle durante una serata in un agriturismo a Carini (Palermo).

Chi era Francesco Milazzo

Noto a tutti soprattutto come "Ciccio" stava animando la serata con la sua musica quando è stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo per Milazzo non c'è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo degli amanti della musica. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e incredulità da parte di amici, colleghi e conoscenti.

Milanzo non era semplicemente un Dj ma un vero e proprio punto di riferimento per il mondo della musica palermitana. La sua passione per la radio e la musica lo aveva portato a essere protagonista di tante serate, regalando emozioni con la sua presenza carismatica. Solo poche ore prima della tragedia, Milazzo aveva invitato tutti a partecipare alla serata con un messaggio su Facebook: " Se volete trascorrere una domenica diversa e con tanta musica, vi aspettiamo! ".

Il cordoglio sui social