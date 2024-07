Adriano Galliani si sposa. Ad 80 anni dice "Sì" ad Helga Costa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 30 luglio Adriano Galliani compirà 80 anni e per "festeggiare" ha deciso di portare all'altare la fidanzata Helga Costa, più esattamente Elza Helga Cordeiro Costa, cinquantasettenne spagnola di origini brasiliane, che gli sta accanto dal 2011.

Il terzo matrimonio

Per il Senatore di Forza Italia si tratta del terzo "Sì". Alle spalle ha un primo matrimonio con Daniela Rosati, durato dal 1989 al 1999 e da cui sono nati tre figli, Micol, Gianluca e Fabrizio; il secondo è stato invece con Malika El Hazzazi, modella marocchina da cui si è separato nel 2008.

La notizia delle nozze

A rivelare la notizia sono state le pubblicazioni di nozze apparse sull’Albo Pretorio del Comune di Milano, anche se il matrimonio verrà celebrato a Monza la città natale del futuro sposo. Figura di spicco del mondo calcistico, Galliani dopo aver guidato il Milan per oltre 30 anni, contribuendo alla vittoria di 29 trofei, oggi è il volto del Monza in Serie A oltre ad essere senatore di Forza Italia.

Chi è la futura sposa

57 anni, di origine brasiliana ma con cittadinanza spagnola, il suo nome completo è Elza Helga Cordeiro Costa. Dopo essere stati insieme per anni, i due hanno deciso ora di fare il grande passo, per il quale però ancora non è stata rivelata la data. La futura sposa è diventata un punto di riferimento per la famiglia di Galliani, come ha ammesso l'ex ad del Milan.

Nonostante la notorietà

la coppia ha sempre preferito mantenere un basso profilo. La loro relazione, consolidata nel tempo, è stata caratterizzata da discrezione e privacy, un aspetto davvero molto raro nel mondo dello sport e dello spettacolo.