Traffico, segnatevi le date di agosto per le partenze intelligenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Si preannuncia un agosto "caldo" per quanto concerne il traffico relativo alle partenze e ai rientri dalle vacanze estive: un primo assaggio di cosa ci aspetta sulle strade della Penisola si è avuto lo scorso weekend, ma il peggio secondo gli addetti ai lavori deve ancora arrivare.

Il prossimo campanello d'allarme è in calendario nelle ore serali di venerdì 9 agosto, con traffico da bollino rosso, che diventerà nero nel corso della mattinata di sabato 10. Come sempre accade, tuttavia, è Ferragosto il periodo più intenso di spostamenti in auto: le autorità ritengono che i primi disagi potrebbero verificarsi da mercoledì 14, specie nelle ore serali, ma che dovrebbe permanere una situazione complicata anche nella mattinata di giovedì 15.

I primi rientri dalle località turistiche sono previsti per sabato 17 agosto e domenica 18: per tutto l'arco della giornata rimane un allerta da bollino rosso: saranno tanti i vacanzieri a spostarsi anche lunedì 19 agosto, soprattutto durante le ore serali. Momenti di traffico intenso in previsione anche per tutti i weekend successivi, ovvero quello da venerdì 23, con sonseguenze fino a lunedì 26 agosto e quello da venerdì 29 agosto fino a domenica 1 settembre.

Tra esodo e controesodo, quindi, saranno tantissimi gli automobilisti a mettersi in marcia per raggiungere le località turistiche e fare successivamente ritorno a casa: in genere i giorni scelti per spostarsi coincidono, ma con qualche accorgimento si possono riuscire a schivare le fasi più critiche, vale a dire quelle contrassegnate dalle previsioni con bollino rosso o, ancora peggio, con bollino nero. Osservando la tabella messa a disposizione dalla polizia di Stato, è possibile notare come siano i giorni del weekend e i lunedì i giorni peggiori per mettersi al volante, per cui, quando possibile, è sempre meglio partire durante la settimana, specie nelle prime ore del mattino o in tarda serata, quando il traffico è meno intenso e non si deve viaggiare sotto il sole.

Di seguito il calendario con le previsioni delle autorità per il prossimo mese:

venerdì 9 agosto bollino rosso nelle ore serali;

sabato 10 agosto bollino nero di giorno e rosso nelle ore serali;

domenica 11 agosto bollino rosso nelle ore serali;

mercoledì 14 agosto bollino rosso nelle ore serali;

giovedì 15 agosto bollino rosso nelle ore diurne;

sabato 17 agosto bollino rosso per tutto il giorno;

domenica 18 agosto bollino rosso per tutto il giorno;

lunedì 19 agosto bollino rosso nelle ore diurne;

venerdì 23 agosto bollino rosso nelle ore serali;

sabato 24 agosto bollino rosso nelle ore serali;

domenica 25 agosto bollino rosso per tutto il giorno;

lunedì 26 agosto bollino rosso nelle ore diurne;

venerdì 30 agosto bollino rosso nelle ore serali;

sabato 31 agosto bollino rosso nelle ore serali;

domenica 1 settembre bollino rosso per tutto il giorno;

domenica 8 settembre bollino nelle ore serali.

Come spiegato dalla polizia di Stato, le informazioni sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), attraverso le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda verde sulle tre reti Radio-rai e sul Televideo Rai.

Per avere notizie circa le condizioni del traffico sulla rete stradale di competenza

ci si può anche appoggiare alla app "Vai" o contattare il numero 800.841.148. Sui portali delle singole Società concessionarie è possibile ottenere informazioni più specifiche, così come sul sito www.aiscat.it.