Un aiuto per la natalità: contributi figurativi per il part-time volontario

La crisi demografica italiana continua ad aggravarsi: secondo i dati Istat, entro il 2040 la popolazione over 68 aumenterà di 3,6 milioni di unità, mentre crescerà il numero di persone sole o di coppie senza figli, arrivando a sei milioni. La costante diminuzione delle nascite, il calo dei matrimoni e un indice di fertilità fermo all'1.2 rendono necessario un intervento urgente e condiviso per garantire il benessere delle famiglie e la conciliazione tra vita lavorativa e responsabilità genitoriali.

In questo contesto si è svolto oggi, presso la Sala Marco Biagi del Cnel, un convegno promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl), che ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali di primo piano, tra cui il presidente della Cei, Cardinale Matteo Zuppi, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella, il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e il presidente dell'Inps, Gabriele Fava.

Tra le proposte avanzate ha riscosso particolare attenzione quella di Alfonso Luzzi, presidente del Mcl, che ha sottolineato la necessità di un impegno concreto per agevolare la conciliazione tra occupazione e genitorialità: "Per affrontare l'emergenza epocale legata alla denatalità e al contempo migliorare il benessere dei lavoratori italiani, promuovendo la conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari, Mcl propone di riconoscere al genitore che si trovi nelle condizioni di richiedere il part-time volontario la possibilità di usufruire della contribuzione figurativa commisurata a un orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo massimo di due anni". Luzzi ha evidenziato come tale misura possa rappresentare un miglioramento immediato all'interno della riforma del sistema previdenziale, rimuovendo vincoli e ostacoli che spesso penalizzano le giovani donne nel mercato del lavoro e favorendo una maggiore flessibilità nei congedi parentali.

Parallelamente, il presidente del Forum delle Famiglie, Adriano Bordignon, ha rilanciato la proposta del "fattore famiglia fiscale" e del modello tedesco dello "splitting", che prevede un sistema di tassazione equo basato sulla composizione del nucleo familiare. "Riteniamo che questa soluzione possa contribuire a rendere più equa la tassazione per le famiglie più numerose e, al contempo, per quelle monogenitoriali, caratterizzate da un basso reddito", ha spiegato Bordignon.

Un'altra proposta significativa è stata avanzata da Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, che ha suggerito la creazione di un'Agenzia per la Natalità. "È essenziale promuovere un'azione ampia e inclusiva che coinvolga attivamente la società civile. L'idea di istituire un'Agenzia per la Natalità, in coordinamento con il Governo, nasce con l'ambizione di esercitare una funzione di coordinamento tra gli enti che erogano servizi per le famiglie, garantendo autonomia e neutralità e rappresentando un passo in avanti verso un futuro più sostenibile e inclusivo", ha dichiarato De Palo.

Infine, Sergio Gatti, Direttore Generale di Federcasse, ha proposto l'introduzione del Family Supporting Factor, una misura che incentivi le banche a erogare crediti alle famiglie per investimenti fondamentali. "Nella nuova legislatura che si è da poco avviata, pensiamo che debba trovare spazio anche una misura che incentivi le banche a erogare crediti alle famiglie per gli investimenti fondamentali.

Proponiamo di introdurre il Family Supporting Factor – ovvero una misura che riduca l'assorbimento patrimoniale delle banche che erogano prestiti alle famiglie che vogliono investire nella casa, nello studio dei figli, nell'assistenza sanitaria e sociale, e per supportare i componenti del nucleo familiare con disabilità significative", ha spiegato Gatti.