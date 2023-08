Anno scolastico 2023/2024: ecco tutte le festività (e i ponti)

Il conto alla rovescia è già iniziato per milioni di studenti che tra una manciata di settimane torneranno sui banchi di scuola: come abbiamo visto sul Giornale.it, se a Bolzano e provincia si inizierà il prossimo 5 settembre, come ogni anno le Regioni si sono organizzate in maniera autonoma con un calendario che varia dall'11 al 15 settembre quando anche gli alunni di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio saranno tornati nei loro Istituti. Al di là di quando prenderà il via il nuovo anno scolastico 2023/2024, vediamo quali e quanti saranno i giorni di vacanza per studenti e docenti previsti nei prossimi mesi.

Le feste del 2023

Da questo punto di vista, il calendario strizza l'occhio a ragazzi e insegnanti: il primo giorno festivo è il 1°novembre quando si celebra Ognissanti che quest'anno cadrà di mercoledì: molte Regioni, però, hanno deciso che i giorni di vacanza saranno due perché lo stop alle lezioni sarà decretato anche per giovedì 2 novembre. Il Corriere ricorda che sono Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria ad aver stabilito per la pausa di due giorni. Anche se manca ancora molto tempo, è consigliabile consultare sempre i siti scolastici (o informarsi con gli Istituti) per conoscere le decisioni finali.

Uno dei ponti più strategici e agognati è quello in prossimità della fine dell'anno: l'8 dicembre si celebra l'Immacolata Concezione che quest'anno sarà di venerdì. Se per i milanesi le scuole chiuderanno già dal giorno prima, giovedì, in molte Regioni italiane si farà ponte accumulando così tre giorni di vacanza: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto oltre alle province di Bolzano e Trento.

Feste e ponti scolastici del 2024

Come da prassi, le festività natalizie terranno chiusi gli Istituti scolastici dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024: da quel momento non sono previsti più stop fino a Pasqua prevista per il 31 marzo con studenti e docenti a casa da giovedì 28 marzo al giorno dopo Pasquetta, martedì 2 aprile. Tornando ai ponti, però, l'occasione per tirare il fiato in vista del rush finale sarà compresa tra la Festa della Liberazione, il 25 aprile, e la Festa del Lavoro il 1° maggio: da giovedì al mercoledì successivo molte scuole hanno deciso di rimanere chiuse anche per l'intera settimana, altre rimarranno aperte 29 e 30 aprile ma non è detto che ci siano cambiamenti in corso d'opera. Sicuramente è un periodo importante anche per le famiglie per organizzare eventuali viaggi o gite fuori porta. Unica "nota stonata" in un anno di incastri perfetti sarà la Festa della Repubblica, il 2 giugno, che il prossimo anno cadrà di domenica: pazienza se, proprio alla fine, non si potrà beneficiare del giorno di stop.