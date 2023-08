Calendario scolastico 2023/2024, quando gli studenti italiani torneranno a scuola Regione per Regione

Col mese di agosto agli sgoccioli, si avvicina a grandi passi l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024: le Regioni hanno già definito i calendari per programmare il ritorno sui banchi degli studenti.

I calendari delle Regioni

I primi alunni a tornare in classe saranno quelli di Bolzano, il cui rientro è programmato per martedì 5 settembre. Per quanto concerne le Regioni, invece, la campanella di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico suonerà per la prima volta in Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Piemonte il prossimo lunedì 11 settembre. Solo un giorno di distanza per gli studenti della Lombardia, che torneranno sui banchi martedì 12 settembre. Mercoledì 13 settembre le lezioni scolastiche riprenderanno per gli alunni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Per gli studenti di Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna, la campanella di inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico suonerà invece giovedì 14 settembre. Il calendario si conclude col rientro in classe degli alunni di Emilia Romagna, Toscana e Lazio, in programma il prossimo venerdì 15 settembre.

Saranno poi singoli istituti scolastici, nella loro autonomia, ad avere la possibilità di scegliere di adattare eventualmente "il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali su proposta del collegio dei docenti" , con l'unico obbligo di raggiungere i 200 giorni di lezione effettivi entro la conclusione dell'anno scolastico per garantirne la validità secondo i termini previsti dalla legge.

Vacanze e fine anno

I giorni di vacanza legati alle festività natalizie saranno per tutte le Regioni quelli compresi tra sabato 23 dicembre 2023 e domenica 7 gennaio 2024, mentre per Pasqua le lezioni si interromperanno tra giovedì 28 marzo e martedì 2 aprile 2024. Per quanto concerne la conclusione del nuovo anno scolastico, le prime Regioni a fermarsi saranno Emilia Romagna, Marche e Valle d'Aosta (giovedì 6 giugno 2024), seguite da Puglia e Toscana (venerdì 7 giugno). Nella maggior parte delle Regioni italiane l'ultima campanella suonerà sabato 8 giungo, mentre gli ultimi a lasciare i banchi saranno gli studenti di Trentino Alto-Adige (martedì 11 giugno).