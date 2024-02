Armani elogia la Meloni: "Ha due attributi robusti"

Nel pieno della Milano fashion week, Giorgio Armani si è lasciato sfuggire un commento sul premier italiano Giorgia Meloni, riconoscendole un certo merito. Il Re della moda, infatti, ha dichiarato che il presidente del consiglio italiano è dotato di attributi. " Non ce li ha, ma è come se ce li avesse ", ha infatti affermato.

La donna secondo Armani

" Io sono io, gli altri sono gli altri ", ha esordito Armani, nel corso della conferenza stampa post-show. 89 anni, ma ancora un indiscusso simbolo della moda e del savoir faire italiano, lo stilista ha raccontato la sua collezione e la sua idea di donna. " Quando creo la mia moda, penso sempre a donne che posso incontrare ovunque e non fra eccitazioni intellettuali e sessuali. Penso a donne coerenti con il loro volto. Continuiamo ad accettare tutti, ma io non ci sto. Io sono stufo di vedere una matta che gira in mutande in via Montenapoleone a Milano. Donne trasformate in un oggetto del desiderio e se c'è un 50% degli uomini che le ama così, c'è un 50 che dice di no" , ha affermato, come riportato dal Corriere della Sera. La sua collezione, ha spiegato, è dedicata "alle donne vere, quelle che incontro per strada e che non hanno bisogno di esagerazioni o esasperazioni. Le mie donne vogliono vestirsi bene".

E, proprio parlando di donne, lo stilista italiano ha voluto parlare di una in particolare, che oggi ricopre un ruolo importante nel nostro Paese: Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio.

"Ha gli attributi"