Arriva la Superluna fredda: perché si chiama così e come vederla

Occhi al cielo per il prossimo spettacolo che ci offrirà la luna. Tra il 4 e il 5 dicembre, infatti, ci sarà il fenomeno della Superluna Fredda, che combinerà la luna piena di dicembre e al perigeo.

Si tratta di un evento molto speciale, perché sarà l'ultimo plenilunio del 2025, combinato al fatto che il nostro satellite si troverà nel suo punto orbitale più vicino alla Terra, ossia a "soli" 363.932 km di distanza. Questo renderà il corpo celeste più grande, almeno dal nostro punto di vista. Ci apparirà accresciuta dell'8% e ben il 15% più luminosa. Sarà uno spettacolo unico e molto raro: per poterlo rivedere, dovremo aspettare fino al 2042.

Ma perché viene chiamata Luna Fredda? Il nome deriva da Cool Moon. I primi a chiamare così il fenomeno sono stati i nativi americani, che associavano il plenilunio di questo periodo al gelo invernale in arrivo. In alcuni casi, invece, veniva scelto il nome di Luna delle Lunghe Notti, dal momento che ci troviamo vicini al solstizio d'inverno, periodo dell'anno in cui le notti si allungano. Fra l'altro, questa Superluna alloggerà nella costellazione del Toro, in prossimità delle Pleiadi.

Dal momento che il nostro satellite coinciderà con il perigeo, ci apparirà più grande, da qui il termine Superluna. In Italia sarà ben visibile. Chiaramente il consiglio è quello di recarsi in località in cui è presente un grande inquinamento luminoso, come le città. Un cielo pulito, non offuscato dalle luci cittadine, permetterà una visibilità maggiore.

L'evento è atteso per nella notte fra il 4 e il 5 . Per la precisione, il plenilunio è atteso alle 00:14 del 5 dicembre. Si potrà cominciare ad osservare la volta celeste intorno alle 16:30, subito dopo il tramonto. Lo spettacolo sarà godibile fino all'alba.