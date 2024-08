Attenzione a queste patatine: non sono più in vendita perché cancerogene

Ascolta ora 00:00 00:00

Le patatine chips sono uno snack amato praticamente da tutti, ma, come per ogni altro alimento, è importante controllare sempre l'etichetta prima dell'acquisto, in modo da verificare attentamente gli ingredienti. Esistono delle varietà, ad esempio, che saranno presto rimosse dagli scaffali, perché considerate cancerogone, proprio a causa di alcuni loro componenti.

La decisione della Ue

Risale allo scorso aprile una discussione tenutasi in merito presso la Commissione Europea. In quell'occasione si è parlato proprio della potenziale pericolosità di certe tipologie di patatine e, a pochi mesi di distanza, è arrivata la decisione definitiva. A breve alcuni prodotti saranno banditi dai paesi Ue per ragioni di sicurezza alimentare. Una scelta motivata dai risultati degli esami condotti dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

Secondo la relazione prodotta dall'EFSA, basta che le patatine contengano uno degli otto additivi vietati per essere considerate pericolose. Questi otto additivi, infatti, hanno la possibilità di alterare il materiale genetico delle persone, portando all'insorgenza del cancro. Mentre negli Usa certe sostanze sono ancora consentite, in Europa non lo saranno più, e questo porterà a inevitabili conseguenze. Si tratta di un rischio che tuttavia l'Ue è decisa a correre.

Gli additivi cancerogeni

Ma quali sono questi additivi considerati cancerogeni? Stiamo parlando di Concentrato di fumo 809045 – (SF-003), ProFagus SmokeR709 – (SF-008), ProFragus SmokeR714 – (SF-001), SmokEz Enviro-23 – (SF-006), Scansmoke SEF525 – (SF-004), Zesti Fumo Codice 10 – (SF-002), Fumokomp – (SF-009) e SmoKEz C-10 – (SF-005). Si tratta di quelle sostanze presenti in molte di quelle patatine dal sapore affumicato. In particolare quelle che contengono aromi artificiali.

Ciò non deve scatenare la psicosi. Non tutte le patatine sono pericolose. Per essere sicuri, basta verificare sull'etichetta se sia presente uno di questi codici. Dal 2025 entrerà in vigore la norma che vieta la distribuzione dei prodotti pericolosi.

Ad essere cangerogene, dunque, non sono le patatine in sé, ma gli aromi elencati.

Dal 2025, dunque, non sarannosolo le chips interessate, ma anche altri prodotti, come snack salati, salse usate per il barbecue, zuppe già pronte e altri alimenti che presentano gli stessi aromi artificiali. Nessun divieto per i prodotti con affumicatura naturale.