Attenzione a queste uova rosa, appartengono a un alimale pericoloso: ecco di cosa si tratta

Ascolta ora 00:00 00:00

Scatta in Europa l'allarme per la diffusione della cosiddetta lumaca mela, riconoscibile anche per la particolare caratteristica di deporre delle piccole uova rosa. Questo tipo di gasteropode, infatti, può costituire un serio rischio non tanto per l'uomo, quanto per l'agricoltura. Per tale ragione è consigliato a tutti di contattare tempestivamente le autorità locali in caso di avvistamento.

Cos'è la lumaca mela

Nota col nome scientifico di Pomacea spp, la lumaca rosa rientra fra i molluschi d'acqua dolce e appartiene alla Famiglia Ampullariidae. Da quanto riscontrato dalle autorità, può diventare un serio pericolo per gli ecosistemi acquatici e trasformarsi in un nemico per l'uomo. Sembra infatti che questa lumaca sia particolarmente dannosa, specie per quanto riguarda le coltivazioni di riso.

La Pomacea è originaria dell'America del Sud, ma col tempo è riuscita a colonizzare l'Asia, oltre che gli Stati Uniti. Poi è stata la volta dell'Europa. I primi esemplari sono stati rinvenuti in Spagna (Catalogna) nel 2010.

Vengono chiamate comunemente lumache mela per il suo guscio molto globoso, che può effettivamente raggiungere le dimensioni di una mela. Non mancano infatti esemplari che arrivano anche a 15 centimetri di diametro. Il colore può andare dal marrone a tonalità più sfumate e striate. Una volta schiuse le uova, i piccoli crescono molto rapidamente. Necessario, dunque, intervenire al più presto possibile per arginare i danni.

Come abbiamo visto, sono le coltivazioni di riso ad essere maggiormente a rischio. Un'infestazione in atto è riconscibile dalla riduzione della superficie vegele. Probabilmente il loro arrivo è dovuto all'importazione di piante acquatiche già colonizzate dalle lumache.

Attenzione alle uova

La lumaca mela depone delle piccole uova rosa molto caratteristiche, che sono raggruppate fra loro, tanto da costituire dei grappoli di 300/800 unità. Le femmine le depositano sia su piante e arbusti che sui pilastri e barche. Dopodiché servono circa 40 giorni affinché si chiudano. Il fatto che non abbiamo dei predatori naturali ha favorito la loro diffusione.

L'Unione Europea considera questa lumaca un periocolo per l'agricoltura della comunità e lo ha dichiarato un organismo da quarantena, come disposto dalla normativa 2012/697/UE.

istituire zone delimitate al fine di eradicare tali organismi e di garantire un monitoraggio intensivo per verificare la loro presenza"

In caso di ritrovamento delle uova, le autorità europee raccomandano, come riportato da La zampa, di ". Non solo. L'ente locale preposto deve essere immediatamente allertato per l'eradicazione.