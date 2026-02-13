Attesi in 10mila per la corsa tra i siti del 2026

La città olimpica si mette a correre. I Giochi sono l'immagine universale e più alta dello sport e così Milano sabato 21 celebra la sua olimpiade con una corsa di 10 chilometri nel centro della città tra i siti simbolo di Milano-Cortina. «La Salomon New Shapers Run 2026- spiegano gli organizzatori- è un omaggio all'evento olimpico ma soprattutto una corsa nel cuore delle città durante i Giochi olimpici invernali. È un modo concreto per coinvolgere le persone nell'olimpiade, per farle partecipare, per rafforzare l'idea di Milano come città che vive lo sport non solo nei grandi eventi, ma nella quotidianità».

L'evento nasce grazie al supporto del Comune di Milano e di Fondazione Milano Cortina 2026 e annuncia la presenza di 10mila runner. Una corsa urbana «non competitiva» e aperta a tutti su un percorso attraverso alcuni dei luoghi più iconici in chiave olimpica. Il via sabato 21 alle ore 11 da via Legnano, a poche centinai di metri dalla Skating Arena, per proseguire verso l'Arco della Pace e Corso Sempione con un passaggio ravvicinato al braciere olimpico, simbolo dei valori olimpici e dello sport per la città. Il tracciato si snoda quindi verso il Castello Sforzesco, attraversandone le aree monumentali e i cortili storici, per concludersi all'Arena Civica, storico impianto sportivo milanese e sede dell'arrivo. «E una corsa dedicata a tutti: gli atleti che si spingono oltre i propri limiti, gli allenatori che accompagnano ogni progresso, i volontari che dedicano tempo ed energie, ma anche i progettisti, i creativi, gli organizzatori, i fan e i cittadini che, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono alla riuscita dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali». Al via della Salomon New Shapers Run ci saranno anche i migliori atleti del Team Salomon, specialisti della corsa trail, in natura, tra le montagne: la francese Camille Bruyas, la canadese Marianne Hogan, il francese Thibaut Baronian, l'azzurra della nazionale di trail Martina Valmassoi, vincitrice nel 2024 della Trans D'Havet Trans D'Havet Ultra 80K e nel 2022 della gara da 100km all'Ultra Trail Monte Bianco.

Ancora vi sarà lo svizzero Jonas Soldini. Ma l'impegno sostenibile si traduce anche in inclusione e responsabilità sociale con la partecipazione anche degli atleti del Para-Team di Salomon: Joerome Berbard, Julien Veysseyre e Cristophe Debard