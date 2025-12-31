Auguri di buon anno 2026: immagini e messaggi da inviare su Whatsapp

Manca pochissimo all'arrivo del 2026, ed è arrivato il momento perfetto per inviare auguri speciali alle persone più importanti della nostra vita. Che si tratti di amici, familiari, partner o colleghi, ogni messaggio può trasformarsi in un pensiero sincero capace di portare gioia, sorrisi e buonumore. Qui di seguito una raccolta di frasi e auguri da condividere con chi si ama, per iniziare il nuovo anno con calore, affetto e positività

Per gli amici

“Buon 2026! Che sia un anno di risate, follie e avventure indimenticabili insieme.”

“Che il 2026 porti solo gioia, amicizia vera e momenti da ricordare.”

“Auguri per un anno pieno di sorprese positive e giorni felici, amico mio!”

“Che il 2026 ci regali altri mille ricordi da vivere insieme!”

“Ai miei amici: salute, divertimento e tante risate nel nuovo anno!”

“Buon anno! Che il 2026 sia come noi: unico, pazzo e indimenticabile.”

“Auguri! Che il 2026 ci trovi ancora più complici e felici insieme.”

Per la famiglia

“Alla famiglia più bella del mondo: che il 2026 sia pieno di amore e serenità.”

“Che questo nuovo anno ci regali momenti insieme che resteranno nel cuore.”

“Buon 2026! Salute, gioia e tanti abbracci a tutti voi.”

“Un anno nuovo di felicità, successi e tanto amore per la nostra famiglia.”

“Che il 2026 ci tenga uniti e ci regali tanti sorrisi quotidiani.”

“Alla mia famiglia, grazie per esserci sempre: buon anno e tanta felicità!”

“Che il 2026 sia dolce, sereno e ricco di momenti speciali insieme a voi.”

Per il partner o persona speciale

“Amore mio, che il 2026 ci regali nuovi sogni e momenti magici da vivere insieme.”

“Buon anno alla mia metà: che il 2026 sia pieno di sorrisi, abbracci e complicità.”

“Che il 2026 rafforzi il nostro amore e ci porti felicità infinita.”

“Auguri amore! Ogni anno con te diventa speciale, che il 2026 sia il migliore di sempre.”

“Buon 2026! Ti auguro giorni pieni di gioia e notti piene di emozioni insieme a me.”

“Che il 2026 sia un anno da ricordare per noi due, tra amore e avventure.”

“Amore, grazie di essere sempre al mio fianco. Buon anno pieno di sorrisi e felicità!”

Per i colleghi

“Che il 2026 porti grandi successi, soddisfazioni e progetti realizzati insieme!”

“Auguri a tutto il team: un anno produttivo e pieno di collaborazioni positive.”

“Buon anno! Che il 2026 ci regali stimoli, energia e tante gratificazioni professionali.”

“Che il nuovo anno porti serenità, nuovi obiettivi e traguardi raggiunti insieme.”

“Auguri di buon 2026! Lavoro, idee e successi condivisi per un anno migliore.”

“Un anno nuovo di entusiasmo, risultati e armonia per tutti noi!”

“Che il 2026 sia ricco di opportunità e soddisfazioni per ciascuno di noi.”