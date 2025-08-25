Rifiuta di dare una sigaretta e finisce accoltellato: grave un professore. Caccia all'aggressore

Un’aggressione brutale e apparentemente insensata ha sconvolto Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Nel tardo pomeriggio di lunedì 25 agosto, un professore di liceo di 62 anni è stato accoltellato alla schiena da un giovane, pare per aver rifiutato di offrirgli una sigaretta. Il fatto è avvenuto in viale XI Febbraio, una delle arterie più trafficate del centro cittadino, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti.

Accoltellato per strada: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti e riportate dall'ANSA, l’uomo stava passeggiando quando è stato avvicinato da un giovane sconosciuto che gli ha chiesto una sigaretta. Di fronte al rifiuto del professore, il ragazzo avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito alle spalle con un solo, preciso fendente.

Il colpo si è rivelato estremamente pericoloso: la lama si è conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri da due organi vitali, l’aorta e il midollo spinale. Il professore è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ora in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ma i medici sperano di poterlo salvare.

In corso le ricerche dell’aggressore

Subito dopo l’aggressione, il giovane si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato un’imponente caccia all’uomo: sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando eventuali testimoni.

Non si esclude che l’aggressore sia già noto alle forze dell’ordine o che si tratti di una persona con disturbi comportamentali. Tuttavia, al momento, ogni ipotesi resta aperta.

Sconcerto e paura in città

L’episodio ha immediatamente suscitato forte preoccupazione tra

È impensabile essere accoltellati in pieno giorno per aver negato una sigaretta

i cittadini di Bassano del Grappa, colpiti dalla violenza improvvisa e gratuita dell’aggressione. "", ha commentato un residente.