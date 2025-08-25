Abbonati
In evidenza
Attualità |Bassano del Grappa

Rifiuta di dare una sigaretta e finisce accoltellato: grave un professore. Caccia all'aggressore

Il docente, 62 anni, è stato colpito alla schiena da un giovane dopo aver rifiutato di offrirgli una sigaretta. Operato d'urgenza, la lama si è fermata a pochi millimetri da midollo e aorta

Rifiuta di dare una sigaretta e finisce accoltellato: grave un professore. Caccia all'aggressore
00:00 00:00

Un’aggressione brutale e apparentemente insensata ha sconvolto Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Nel tardo pomeriggio di lunedì 25 agosto, un professore di liceo di 62 anni è stato accoltellato alla schiena da un giovane, pare per aver rifiutato di offrirgli una sigaretta. Il fatto è avvenuto in viale XI Febbraio, una delle arterie più trafficate del centro cittadino, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti.

Accoltellato per strada: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti e riportate dall'ANSA, l’uomo stava passeggiando quando è stato avvicinato da un giovane sconosciuto che gli ha chiesto una sigaretta. Di fronte al rifiuto del professore, il ragazzo avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito alle spalle con un solo, preciso fendente.

Il colpo si è rivelato estremamente pericoloso: la lama si è conficcata nella spina dorsale, fermandosi a pochi millimetri da due organi vitali, l’aorta e il midollo spinale. Il professore è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ora in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ma i medici sperano di poterlo salvare.

In corso le ricerche dell’aggressore

Subito dopo l’aggressione, il giovane si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato un’imponente caccia all’uomo: sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando eventuali testimoni.

Non si esclude che l’aggressore sia già noto alle forze dell’ordine o che si tratti di una persona con disturbi comportamentali. Tuttavia, al momento, ogni ipotesi resta aperta.

Sconcerto e paura in città

L’episodio ha immediatamente suscitato forte preoccupazione tra

i cittadini di Bassano del Grappa, colpiti dalla violenza improvvisa e gratuita dell’aggressione. "È impensabile essere accoltellati in pieno giorno per aver negato una sigaretta", ha commentato un residente.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica