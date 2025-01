"Basta prendere l’aereo". L’ultimo delirio green di Marinelli, Cruciani e Parenzo lo fulminano

Luca Marinelli al BSMT

Dall’antifascismo politico all’ambientalismo ideologico il passo è breve. Luca Marinelli, attore protagonista della fortunata riduzione cinematografica del romanzo "M il figlio del Secolo" di Antonio Scurati, ha spiegato ai microfoni di "Passa dal BSMT", il podcast condotto da Gianluca Gazzoli, le ragioni per cui si sposta solo col treno ed evita l'aereo. I motivi sono psicologici, pratici ma soprattutto “etici”.

L’ideologia green prende così il sopravvento e produce l’ennesima teoria quantomeno ambigua da applicare nella nostra quotidianità. Le ragioni, spiega Marinelli incalzato nel merito, sono principalmente psicologiche ed etiche. La “paura di volare”, seppur reale, non è il fulcro del discorso targato Marinelli. “Da 6 anni non volo, innanzitutto perché mi sembra assurdo soprattutto se uno ha la possibilità di avere tempo”, esordisce l’attore che ha interpretato il Duce. Poi, a stretto giro, arriva il delirio in salsa green. Il motivo di questa scelta è presto detto: “Diminuire l’impatto che abbiamo in questo pianeta, perché veramente prendiamo sempre l’aereo”.

Da qui iniziano i consigli pratici. Per esempio sulla tratta Milano-Roma, l’aero – stando al ragionamento di Marinelli – è assolutamente vietato. “Io non capisco come si possa prendere l’aereo per andare da Roma a Milano, alcune cose possiamo evitarle. Il treno è comodo perché si arriva dal centro di una città a un altro centro di una città ”, aggiunge. Poi Marinelli lo dice chiaramente: la scelta di prendere un treno giova alla socializzazione. “In treno – dice – c’è la possibilità di parlare con le persone, perché un momento rilassato, si conoscono persone, si legge, si guarda un film ”.

Un ragionamento che non ha convinto il duo Cruciani-Parenzo durante l’ultima puntata de La Zanzara. Se Giuseppe Cruciani ha incalzato subito Marinelli, scimmiottando la teoria green dell’attore, perfino David Parenzo ha riservato critiche durissime nei confronti di Marinelli. “Luca Marinelli dice di non prendere l’aereo perché tutti noi dobbiamo diminuire l’impatto sul mondo, l’impatto sul mondo porca pu**ana!” , ha esordito Cruciani nel suo editoriale.

Sulla stessa linea si è espresso Parenzo il quale, ovviamente, ha chiarito come continuerà a prendere l’aereo senza ascoltare il consiglio di Marinelli. “dell’impatto sul mondo”, ha concluso il giornalista e condutture de La7.