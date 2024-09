Euro, non fate questo errore: ecco quali monete conservare

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono errori di conio che possono rendere speciale quella che invece sarebbe dovuta essere una semplice moneta. Partendo da questo presupposto, è importante sapere che proprio grazie a certi dettagli anche alcuni Euro che sembrano non avere particolare importanza possono diventare dei pezzi di valore. Valore che, solitamente, finisce con l'aumentare nel tempo.

Gli errori di conio

Spesso e volentieri, come abbiamo detto, a fare la differenza sono gli errori di conio. Imperfezioni che, invece di rovinare la moneta, possono in certi casi darle ancor più valore. Ci sono monete che, proprio grazie agli errori avvenuti durante il processo di produzione, si trasformano in oggetti ambiti e da collezione. Pezzi per cui i collezionisti sono disposti a spendere fortune. Va detto che non tutti gli errori donano alla moneta lo stesso pregio: alcuni sono più ricercati di altri.

Fra le imperfezioni più comuni che si trovano sulla moneta abbiamo un eccesso di metallo, oppure un'immagine poco impressa sulla moneta a causa di un conio molto usurato. Un'altra imprecisione abbastanza tipica sono i decentramenti. Si tratta, in tutti e tre i casi, di difetti di poco conto, che non danno valore alla moneta.

Discorso diverso quando si parla di altri errori, come, ad esempio, l'asse ruotato. In questo caso il pezzo acquisisce prestigio. Il valore di una moneta sale ancora di più quando, nelle monete da 1 o 2 euro, si presentano delle deformazioni dei tondelli. Il difetto è ancor più apprezzato quando le monete da 1 e 2 euro in questione sono commemorative. I collezionisti cercano anche quele monete che presentano una faccia non coniata, delle mezzelune.

Molto ricercate anche le cosiddette "monete mulo", che si originano quando, in sede di coniatura, viene installata una coppia di coni non corrispondenti che porta alla produzione di una moneta con disegni sul dritto e sul rovescio.

Monete famose

Fra gli esempi di Euro con errori di conio più famosi abbiamo la moneta da un centesimo con la Mole Antonelliana, che presenta un disegno sbagliato sul rovescio. Invece dell'immagine di Castel del Monte, queste monete presentano la Mole Antonelliana, che invece devrebbe essere impressa sui pezzi da 2 centesimi. Il valore di queste monete - nate da un errore e molto rare - può arrivare a 2mila euro.

Abbiamo poi la moneta da 1 Euro con conio decentrato. In sostanza, il tondello non viene correttamente centrato durante la coniatura, e l'immagine impressa non è perfettamente allineata con i bordi. Altro pezzo raro, è la moneta da 2 Euro con Dante Alighieri. Si tratta di una moneta coniata nel 2005 in onore del poeta fiorentino. Durante la coniatura, vennero prodotti per errore dei pezzi con una sovrapposizione di metallo.

Ci sono poi altri Euro considerati rari per i loro errori, come la moneta da 1 centesimo del 2002 che presenta un

conio decentrato, la moneta da 50 centesimi con doppia battuta e moneta sovrapposta, o la moneta da 1 Euro con eccesso di metallo. Ci sono poi anche i difetti nelle monete straniere. Insomma, i pezzi da cercare non mancano.