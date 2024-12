Bauli richiama il suo dolce di Natale: tutti i lotti ritirati

Ascolta ora 00:00 00:00

Scatta l'allarme sanitario da parte del ministero della Salute per un prodotto della Bauli, molto venduto in questo periodo di festa. Si tratta di un dolce decorato con profiteroles. A quanto pare è stato disposto il ritiro dai supermercati perché nel lotto in questione potrebbe trovarsi un allergene non dichiarato nell'etichetta.

Il richiamo

Sono stati i supermercati Decò e Coop a segnalare il problema e far scattare il ritiro in via del tutto precauzionale. Il prodotto in questione, infatti, potrebbe contenere un allergene potenzialmente rischioso per chi si ritroverà a consumare il dolce. Tutti gli allergeni devono essere riportati in etichetta, proprio per dare modo ai consumatori di conoscere gli ingredienti e capire se possono o meno cibarsi dell'alimento.

Come si legge nelle specifiche riportate nel documento che accompagna il richiamo, il dolce natalizio marchiato Bauli è una torta farcita di crema al cioccolato decorata da bignè dal cuore cremoso. Il nome del prodotto è Profiteroles, e viene venduto in una confezione da 820g. Il nome o ragione sociale dell'Osa per il quale il prodotto è stato commercializzato è Bauli Spa. Il lotto di produzione è LT452V. Mentre la sede dello stabilimento è via Verdi 21 - 37060 Castel D'Azzano (VR). Altri dati da ricordare sono la data di scadenza (termine minimo di conservazione), stabilita per il 30 aprile 2025.

Fra i motivi del richiamo figura la possibile presenza dell'allergene arachide, non segnalato nell'etichetta. I consumatori sono invitati a non consumare il prodotto e a riconsegnarlo al punto vendita presso cui lo si è acquistato. Le reazioni allergiche di natura alimentare non devono essere mai trascurate, perché le conseguenze possono essere molto serie.

Le parole di Bauli

L'azienda ha contattato il Fatto alimentare per fare una precisazione. "Il richiamo del prodotto è dovuto alla segnalazione ricevuta, in data 10 dicembre, da un Fornitore che ci ha informato, circa la potenziale presenza di allergene in tracce su alcuni lotti di materia prima. In quanto estraneo alla nostra produzione, tale allergene non è dichiarato in etichetta.

Pertanto l'Azienda ha agito tempestivamente, attuando tutte le procedure previste dalle norme vigenti in un’ottica di massima responsabilità e trasparenza".

Il prodotto può essere naturalmente consumato da chi non ha allergie di questo tipo.