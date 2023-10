Blocco ai diesel Euro 4 ed Euro 5 in città, ecco dove

Con l'arrivo della stagione fredda, in virtù delle misure antismog concordate da alcune regioni col Ministero dell’Ambiente, iniziano le limitazioni alla circolazione delle vetture a motore endotermico, in particolar modo di quelle alimentate a diesel: ecco le principali novità.

Veneto

In vigore dall'inizio di ottobre, il blocco si focalizza sulle vetture ritenute più inquinanti sulla base del livello di emissioni di Pm10. Il programma antismog prevede tre diversi stati di allerta, ovvero verde, giallo e rosso, a seconda dei risultati del controllo effettuato dall'Arpa attraverso le sue stazioni di monitoraggio diffuse nel territorio regionale.

Secondo quanto stabilito nel 2022 anche una semplice allerta verde può far scattare il blocco ai diesel Euro 4. Il periodo di limitazione è quello previsto dal 2 ottobre al 16 dicembre 2023 e dall'8 gennaio al 30 aprile 2024. La novità principale è che dal 2023 i residenti in Veneto possono fruire del servizio Move-In.

Lombardia

In Lombardia, per contrastare le emissioni, permangono le misure di limitazione valide tutto l'anno: le limitazioni sono riferite alle auto a benzina Euro 0 e 1 e per le diesel Euro 0, 1, 2 e 3.

I blocchi stagionali per i diesel di categoria Euro 4 sono applicati da lunedì a venerdì, ad eccezione delle giornate festive infrasettimanali, a partire dalle ore 7.30 fino alle 19.30 del periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo. Tali limitazioni sono in vigore nei 209 Comuni di Fascia 1 e in quelli con popolazione superiore a 30mila abitanti situati in Fascia 2, come Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.

Piemonte

In Piemonte, alle limitazioni fisse che prevedono il divieto di circolazione totale, giorni festivi compresi, per i veicoli Euro 0 adibiti al trasporto merci, per i veicoli Euro 1 ed Euro 2 alimentati a benzina e diesel e per quelli Euro 0 ed Euro 1 alimentati a Gpl e metano, si aggiungono ulteriori misure stagionali.

Dal 15 settembre 2023 fino al 15 aprile 2024 vige infatti il divieto di circolazione dalle 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, per le auto con motore diesel Euro 3 ed Euro 4 adibite al trasporto di persone di categoria M1, M2, M3 e delle auto destinate al trasporto merci di categoria N1, N2, N3. Nello stesso periodo vige anche il divieto assoluto di circolazione per ciclomotori/ciclomotori Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di persone/merci delle categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

In caso di superamento del livello giornaliero di Pm10 possono scattare ulteriori restrizioni:

con allerta arancione arriva il blocco totale alla circolazione per i diesel Euro 3 ed Euro 4 nonché delle auto diesel Euro 5 dalle ore 8.00 alle 19.00.

con allerta rossa salta anche la circolazione per i veicoli merci Euro 5 (dalle ore 8.00 alle 19.00).

Emilia Romagna

Dal 1° ottobre 2023 al 30 aprile 2024 parte il blocco alla circolazione per i diesel Euro 4 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30-18.30. Nelle "domeniche ecologiche" e nelle situazioni di emergenza strada sbarrata anche agli Euro 5.

Lazio

Le limitazioni interessano il periodo 1 novembre-31 marzo. Ad essere interessati saranno i diesel Euro 4 (dalle 7.30 alle 20.30), i veicoli ad uso commerciale diesel N1, N2, N3 (dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30) e ciclomotori/motoveicoli diesel Euro 2 ed Euro 3. Dal prossimo anno tali blocchi riguarderanno anche i diesel Euro 5.

Già da oggi, in caso di situazioni emergenziali, è previsto il blocco per gli Euro 5 e addirittura per gli Euro 6, unitamente ai benzina Euro 3.