Dopo 3 giorni è già boom del "regifting", la rivendita dei regali di Natale poco graditi

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà capitato a chiunque, almeno una volta nella vita, di scartare un regalo trovato sotto l'albero di Natale e rendersi conto di avere davanti agli occhi un oggetto che mai e poi mai si sarebbe neppure pensato di voler acquistare. Dopo aver doverosamente ringraziato l'autore del presente, tradizionalmente il contenuto del pacco poco gradito finiva sul fondo di un cassetto o dentro un armadio, ma oggi prende sempre più piede anche nel nostro Paese il fenomeno del "regifting", ovvero quello della rivendita online.

Basti pensare che in soli tre giorni dopo la notte della vigilia, cioè dal 25 al 27, si è avuta una vera e propria impennata del numero di articoli piazzati su Ebay da venditori privati, a riprova del fatto che oramai si tratta di un'abitudine in costante crescita. Tra i prodotti per i quali si è registrato il maggior incremento ci sono quelli per la bellezza e gli articoli da profumeria, con un +249% che ha fatto salire il numero di inserzioni da 2 fino a 8 milioni. Al secondo posto gioielli e orologi, che hanno fatto segnare complessivamente un +104%, visto che da 5 milioni di inserzioni si è passati a oltre 11 milioni. Al terzo posto i modellini giocattolo radiocomandati: con un + 73% si è superato il numero di 1,5 milioni di inserzioni. Fuori dal podio, con il suo + 62%, c'è il gruppo rappresentato dagli smartwatch, evidentemente anch'essi poco graditi: gli annunci sono saliti da 23mila fino a oltre 37mila.

Hanno fatto segnare importanti balzi in avanti, specie considerando che si tratta di regali molto gettonati durante il periodo di Natale, anche le inserzioni relative ai giocattoli, con un chiaro +51%, i giochi di società (+37%), gli smartphone (+33%) e i libri (+25%). Monete e banconote da collezione, anche se considerate prodotti più di nicchia, hanno fatto segnare un +16%, così come la musica: gli annunci relativi a Cd e vinili si sono incrementati del 15%.

Uno studio Ipsos finanziato da Ebay documenta che ben 1 italiano su 3 ha già maturato un esperienza di "regifting", specie dopo il Natale. I più attivi in tal senso sono i nostri connazionali di età compresa tra 25 e 34 anni, seguiti da quelli della fascia 35-44. Il fenomeno è osteggiato dal 34% degli italiani, che ritiene il gesto della rivendita "irrispettoso" nei confronti dell'autore del dono. Il 37% pensa invece che si tratti di una "scelta pratica", mentre il 36% lo interpreta come un "gesto sostenibile". Ma cosa spinge i nostri connazionali a disfarsi dei regali rivendendoli? Al primo posto il fatto che il contenuto del pacco non corrisponde ai gusti personali (37%), al secondo che si tratta di un articolo già posseduto (29%), al terzo che proprio non piace (28%).