L'incontro sul ring, le foto "rubate", l'addio: la storia d'amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina

Oggi è madre di Aria e moglie di Loris Karius, ma la storia di Diletta Leotta - che oggi compie 34 anni - è fatta di tanti capitoli amorosi e tra questi c'è quello vissuto con il pugile Daniele Scardina. Una relazione intensa, seguita passo passo dai social e dai riflettori, capace di unire mondi apparentemente lontani — il ring e la televisione — in un’unica favola moderna, fatta di passione, viaggi e momenti indimenticabili.

L'incontro di boxe

Marzo 2019. Daniele Scardina è a Milano per combattere contro lo svedese Henri Kekalainen. In palio c'è il titolo internazionale dei pesi supermedi IBF. L'evento di boxe è seguito da Dazn e a bordo ring c'è l'inviata Diletta Leotta. Complice l'intervista dopo la vittoria di Kin Toretto al Superstudio Più di Milano, tra loro scocca la scintilla, ma lei è ancora impegnata con il dirigente Sky Matteo Mammì, mentre il pugile è single, reduce dalla fine della storia con l'influencer Melissa Alvarez.

Il rientro a Miami e Gue Pequeno

Maggio 2019. La scintilla scoccata fuori dal ring tra Diletta e Daniele si accende grazie all'intervento di Gue Pequeno. Rientrato a Miami, dove vive e si allena, il pugile di Rozzano inizia a corteggiare a distanza l'inviata sportiva; a metterli in contatto è il rapper Guè, che è amico di Diletta. La lontananza, però, non aiuta e Diletta è ancora legata a Mammì.

L'addio a Mammì

Luglio 2019. Dopo giorni di rumor Diletta conferma la fine della storia d'amore con Mammì. " È stata una scelta di entrambi" , dichiara al settimanale Gente. Per l'inviata sportiva si prospetta un'estate da single secondo la stampa rosa, che ancora non sa che con Scardina la frequentazione è già in corso.

La vacanza a Ibiza

Le prime foto di Daniele e Diletta escono ufficialmente il 19 luglio, quando la rivista Chi pubblica in copertina le foto dei baci appassionati che la coppia si scambia su un'imbarcazione a largo delle coste di Ibiza, dove si trovano in vacanza insieme. "Coccole alla luce del sole", scrive il settimanale, che pubblica foto roventi della coppia. E' la conferma che tra il pugile e l'inviata d Dazn è esplosa la passione. Entrambi, però, evitano di rilasciare dichiarazioni, definendo la loro relazione "un'amicizia speciale".

La fuga a Miami

Dicembre 2019. Daniele Scardina è a Milano dopo avere trascorso gli ultimi due mesi a Miami. Il pugile e Diletta vengono fotografati insieme a cena in un noto locale milanese, confermando il proseguo della loro storia. Che sia sbocciato l'amore lo conferma anche lo sportivo sulle pagine di Chi, che gli dedica un'ampia intervista, nella quale parla di Diletta: " Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo ". Il rientro a Milano dello sportivo, però, è solo il pretesto per accompagnare l'inviata in Florida, dove insieme trascorrono le vacanze invernali. Proprio a Miami la coppia pubblica la prima foto insieme sui social network.

Il festival di Sanremo 2020

La relazione a distanza tra Diletta e Daniele scatena i rumor. L'assenza del pugile a Sanremo, dove Leotta è protagonista in occasione del Festival di Sanremo 2020, alimenta i dubbi su una possibile crisi. King Toretto non ha in programma alcun incontro ma rimane a Miami per altri progetti professionali: per molti è un chiaro indizio che la relazione con Diletta è già in crisi, ma Daniele e Diletta sono pronti a smentire le voci.

La vacanza a Courmayeur

Marzo 2020. Dopo l'impegno di Sanremo Diletta e Daniele si concedono una vacanza sulle nevi di Courmayeur tra sci, cene a lume di caminetto e sexy bagni in piscina. E' l'occasione per mettere a tacere le voci di crisi ma anche per ritrovare l'intesa scemata a causa della distanza forzata. Pochi giorni dopo il loro rientro a Milano, però, esplode la pandemia da Covid-19.

La convivenza forzata

Complice il lockdown Daniele sceglie di rimanere in Italia vicino alla famiglia, che vive a Rozzano, e trascorre la quarantena nell'appartamento milanese di Diletta. Per loro si tratta di una vera e propria convivenza e sulle pagine di Novella2000 il pugile parla della loro quotidianità forzata: " Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano e guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al 100% e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa" . Sui social si mostrano insieme durante gli allenamenti e nei momenti di relax, confermando il grande feeling.

Le voci di crisi

Luglio 2020. Terminato il lockdown le strade di Diletta e Daniele si separano. L'inviata è impegnata sui campi di Serie A, nel prosieguo di campionato sospeso per colpa del Covid, mentre King Toretto vola a Ibiza insieme ad alcuni amici. La stampa rosa è convinta che Leotta raggiunga il fidanzato alle Baleari, luogo galeotto per il loro amore, per celebrare il loro primo anniversario, ma Diletta sorprende tutti e in una pausa dagli impegni sportivi vola nella sua Sicilia. Le vacanze separate insinuano dubbi sul loro amore e si parla con insistenza di crisi e dai due non arrivano smentite.

La conferma dell'addio

Settembre 2020. Diletta Leotta rompe il silenzio durante l'ospitata a Verissimo. L'inviata sportiva conferma che con Daniele è finita ma che tra loro rimane grande stima e affetto: " Non rinnego niente, fra noi c'è stato un amore profondo". E del loro amore Diletta ne parla anche nel suo libro, che presenta proprio nello studio di Silvia Toffanin: "Ho descritto nel mio libro Toretto come 'il mio amore' perché quando ho iniziato a scrivere il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti, quindi non sarebbe stato giusto toglierlo. Ora? Sono single ".

Il ritorno di fiamma

Novembre 2020. Dopo mesi di lontananza Diletta e Daniele tornano a mostrarsi insieme. Il pugile viene paparazzato con un borsone fuori dalla casa dell'ex fidanzata e tra i due sembra essere tornata una forte complicità. Scardina è protagonista in tv nello show Ballando con le stelle ma dopo l'eliminazione fugge in Abruzzo con Diletta e sui social la coppia torna a mostrarsi innamorata. L'idillio però dura poco.

L'addio definitivo

Dicembre 2020. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, King Toretto chiarisce che con Diletta, nonostante l'affetto, non c'è un ritorno di fiamma. Lo sportivo è concentrato sui prossimi impegni sul ring: " A febbraio combatterò a Milano. Obiettivo titolo Supermedi entro l'anno. Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri…Però aggiungo: mai dire mai" . A gennaio 2021, però, Diletta viene paparazzata con l'attore turco Can Yaman e il ritorno con Daniele diventa improbabile.

Oggi il pugile combatte la sua battaglia per tornare a camminare dopo l'emorragia cerebrale avuta nel febbraio 2023, mentre Diletta Leotta è sposata con il portiere tedescodal quale ha avuto una figlia, Aria.