Singapore, fermata pure la nuotatrice Bottazzo: denudata dagli agenti. Cosa è successo

Continuano ad emergere nuovi particolari sulla vicenda, che ha visto coinvolte le due nuotatrici Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, accusate di un furto di profumi all'aeroporto di Singapore, mentre una decina di giorni fa erano di ritorno da una vacanza a Bali insieme ad altre due colleghe di Nazionale, Anita Bottazzo e Sofia Morini.

Fonti ben informate confermano che non si è trattato di un arresto ma di un fermo che ha coinvolto le quattro atlete. Si scopre adesso che nell'inchiesta della polizia di Singapore sono state coinvolte anche le altre due atlete Bottazzo e Morini, oltre a Pilato e Tarantino. In particolare, secondo quanto ricostruisce la Gazzetta dello Sport, Anita Bottazzo sarebbe stata spogliata nuda dagli agenti che le cercavano addosso l'eventuale refurtiva. Fermata anche Sofia Morini, poi lasciata andare insieme a Bottazzo perché ritenute entrambe estranee ai fatti. Benedetta e Chiara sono state invece trattenute più a lungo, ed è stato tolto loro il passaporto in attesa di chiarimenti. La refurtiva del resto, secondo quanto avrebbero rivelato le telecamere era stata sicuramente messa da Tarantino nella borsa di Pilato.

Solo l'intervento dell'ambasciata italiana e gli ottimi rapporti con le autorità locali ha evitato la detenzione alle due azzurre. A sentire la Farnesina, il ruolo chiave lo ha giocato l’ambasciatore italiano a Singapore, Dante Brandi, anche lui un ex atleta. Un pallanuotista, che durante i Mondiali aveva fatto visita alla nazionale. A quel punto un vice ambasciatore poteva così incontrare gli agenti e le azzurre, portate dopo ore in hotel. Intanto Paolo Barelli, ex nuotatore, oggi capogruppo di Forza Italia e presidente della Federazione nuoto, ha smentito con fermezza un suo intervento diretto né di quello del ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani: "Che? Le atlete in manette, io che chiamo Tajani, lui che interviene su Singapore? Ma quando mai! Stupidaggini. Si stano scrivendo tutte stupidaggini".

Nel frattempo caso si è inevitabilmente spostato sui social. Benedetta Pilato ha preso le distante dalla compagna Chiara Tarantino con un messaggio sui social: "Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati, e chi mi conosce sa quanto tengo ai valori dello sport, alla correttezza e all’onestà personale. Da questa esperienza comunque traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano".

Tarantino, in occasione dell'uscita della notizia si è cancellata da tutti i social in cui fino a qualche giorno fa era presente. Bottazzo è ripartita per gli Usa dove vive. Morini ritroverà Chiara a Verona.invece in Federnuoto su eventuali provvedimenti disciplinari.