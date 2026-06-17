Una bottiglia di Amarone Aneri personalizzata: il regalo dell'Aston Villa al principe William

La conquista dell’Europa League da parte dell’Aston Villa non è stata soltanto una vittoria sportiva. Dopo il successo ottenuto nella finale di Istanbul, il club inglese ha deciso di celebrare uno dei suoi sostenitori più illustri con un regalo esclusivo: una magnum di Amarone Aneri realizzata con un’etichetta personalizzata dedicata al principe William. L’erede al trono britannico era presente allo stadio per assistere alla finale e ha vissuto da tifoso ogni momento della partita, lasciandosi andare all’entusiasmo per i gol e per il trionfo della squadra allenata da Unai Emery. Al termine della serata, però, è arrivata anche una sorpresa destinata a rendere ancora più speciale il ricordo di quella storica vittoria.

Un tifoso “reale” ma autentico

La passione del principe William per l’Aston Villa è nota da tempo nel Regno Unito. Negli anni ha seguito la squadra sia nei momenti di gloria sia nelle stagioni più difficili, compresa la retrocessione del 2016. In passato aveva spiegato di aver scelto l’Aston Villa perché non voleva sostenere una delle squadre più vincenti d’Inghilterra. Cercava un club capace di regalare emozioni autentiche, con una storia importante e una tifoseria appassionata. Una scelta che il tempo ha trasformato in un legame profondo e duraturo. Per questo motivo il club ha voluto ringraziarlo con un omaggio fuori dal comune, simbolo di un rapporto che va oltre la semplice appartenenza istituzionale.

La magnum di Amarone Aneri dedicata al principe

Il dono scelto dall’Aston Villa è una magnum di Amarone Aneri con etichetta personalizzata. Un regalo elegante e prestigioso, pensato per celebrare sia il successo europeo sia la fedeltà di un tifoso diventato negli anni uno dei volti più celebri della squadra. Le bottiglie personalizzate rappresentano spesso un riconoscimento destinato a occasioni particolari e a personaggi di rilievo. Nel caso del principe William, l’etichetta dedicata rende la magnum un pezzo unico, legato a uno dei momenti più importanti della recente storia del club.

Un brindisi con il tifoso più celebre

La magnum di Amarone Aneri potrebbe non essere rimasta soltanto un simbolico omaggio celebrativo. Dopo la finale, infatti, il capitano dell'Aston Villa, John McGinn, ha scherzato proprio sulla possibilità di condividere i festeggiamenti con il principe William. Il centrocampista scozzese ha raccontato che l'erede al trono era stato presente anche nello spogliatoio prima della partita, sottolineando quanto sia coinvolto nelle vicende del club. "È un piacere averlo come tifoso. È una persona di classe ed è un grandissimo sostenitore del Villa. Adesso può bere qualcosa con noi e magari tirare fuori la sua carta di credito a fine serata...", ha commentato sorridendo dopo il successo di Istanbul. Le parole di McGinn confermano quanto William sia considerato uno di loro all'interno dell'ambiente Aston Villa. E chissà che proprio la magnum di Amarone Aneri personalizzata non sia diventata il vino perfetto per celebrare una notte destinata a entrare nella storia del club di Birmingham.

Cos’è l’Amarone Aneri

L’etichetta scelta per l’omaggio appartiene alla cantina Aneri, realtà italiana conosciuta a livello internazionale. Tra le sue produzioni più apprezzate figura l’Amarone "Stella" DOCG, vino ottenuto dalle tradizionali uve della Valpolicella e affinato per oltre quattro anni in barili di rovere prima dell’imbottigliamento. L’azienda sottolinea come questo Amarone nasca nel rispetto della tradizione del territorio veronese e venga prodotto senza l’ausilio di biotecnologie, mantenendo un forte legame con le tecniche storiche della denominazione. Negli anni le bottiglie Aneri sono state spesso utilizzate in occasioni istituzionali ed eventi internazionali, contribuendo a far conoscere il marchio ben oltre i confini italiani.

Un ricordo destinato a restare

Tra fotografie con il trofeo, festeggiamenti e celebrazioni, la magnum personalizzata rappresenta probabilmente uno dei simboli più significativi della serata vissuta dal principe William.

Per un tifoso che ha continuato a seguire l’Aston Villa anche nei periodi più difficili, ricevere un omaggio così esclusivo dopo la conquista dell’Europa League assume un significato particolare, quello di un legame autentico tra una squadra e uno dei suoi sostenitori più affezionati.