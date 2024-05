Buchmesse, la decisione di Mazza: "Saviano accetti l'invito"

Nuovo capitolo del caso Buchmesse. Al centro del dibattito degli ultimi giorni c'è Roberto Saviano, che ha vestito i panni del martire per l'assenza nel programma dell’Italia della 76esima edizione della Fiera del Libro di Francoforte, in programma dal 16 al 20 ottobre. Nonostante le polemiche strumentali della sinistra, Pd in testa, l'Associazione Italiana Editori ha smentito le accuse di censura nei confronti del governo. Ora, dopo l'improvviso sostegno giunto da un editore, il Commissario straordinario del Governo per la partecipazione italaina alla Buchmesse Mauro Mazza ha aperto alla presenza di Saviano.

Dopo aver evidenziato che il nome dell'autore di "Gomorra" non era compreso nella lista di autori presentata dagli editori per comporre la delegazione italiana alla Buchmesse, Mazza ha affermato di aver preso atto "dell'odierna pur tardiva diversa indicazione di un editore" e della corale levata di scudi e, avendo a cuore su tutto il successo dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte, ha sottolineato di sperare che Saviano accetti l'invito a uno degli incontri organizzati nelle cinque giornate della kermesse.

Mazza ha aggiunto che nel caso di disponibilità da parte di Saviano verrà trovata la migliore collocazione "compatibilmente con gli impegni da lui presi da tempo con editori tedeschi come peraltro auspicato dallo stesso Commissario fin dallo scorso febbraio in una risposta ad una richiesta degli organizzatori televisivi di un programma letterario alla Fiera di Francoforte" . In quella risposta, ha proseguito l'ex direttore di Rai 1, aveva incoraggiato gli interlocutori tedeschi ad invitare lo scrittore per assicurare comunque la sua presenza alla Buchmesse.

L'obiettivo è quello di spegnere le discussioni - inutili - mettendo a tacere gli attacchi di una sinistra impegnata solo a gettare fango sul governo. Nessun bavaglio, nessuna censura: solo fantasiose invenzioni.

Come anticipato, nelle scorse ore si è fatta avanti: il direttore generale News Alessandro Bompieri ha spiegato che, in assenza di un invito istituzionale, il gruppo editore del suo ultimo libro "Noi due ci apparteniamo" sarebbe felice e onorato di sostenere in ogni modo la sua presenza a Francoforte. Un blitz tardivo, arrivato dopo lo scoppio della bagarre.