"Scelti autori di opere integralmente originali". Saviano non c'è alla Buchmesse

Presentato ufficialmente il programma dell'Italia come ospite d'onore della 76esima Fiera del Libro di Francoforte, in programma dal 16 al 20 ottobre prossimo. In conferenza stampa Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia alla Buchmesse, alla Literaturhaus Frankfurt a Francoforte sul Meno descrive il piano esposto all'insegna " della libertà e della pluralità di valori, che non sempre ha brillato, finora, nei festival librari ".

La domanda provocatoria su Saviano

Dopo di che l'attenzione si sposta (inevitabilmente) su un escluso "di lusso": Roberto Saviano. A Mazza viene infatti chiesto, da parte di un giornalista tedesco, come mai tra gli scrittori italiani che saranno a Francoforte non ci sia l'autore di Gomorra: " Forse perché troppo critico del governo neofascista? ", è il quesito testuale. La replica non si fa attendere: " Lei ha messo la risposta nella domanda, una tecnica diffusa ", sottolinea l'ex direttore di Rai1. Resta il fatto che il criterio che è stato adottato è quello di scegliere autori " le cui opere fossero integralmente originali ".

In secondo luogo si è poi cercato di volere " dare voce a chi finora non l'ha avuta ", prosegue Mazza. Il direttore della Buchmesse, Juergen Boos, ha poi spiegato che alla Fiera ci saranno naturalmente anche le case editrici tedesche, " quindi ci saranno anche altri autori ospiti, tra cui Saviano ". Il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta, ha invece desiderato chiosare sul tema: " Abbiamo fatto una scelta sulla base delle disponibilità degli autori. Inviterei a soffermarsi sui tanti autori che saranno presenti e non sugli assenti, vista la varietà e pluralità delle presenze ".

Gli scrittori che parteciperanno alla Buchmesse

Durante la conferenza stampa viene anche chiesto il motivo dell'assenza di Antonio Scurati: " Era stato invitato ma ha preferito non esserci ". Discorso simile vale per il rifiuto posto da Paolo Giordano e Alessandro Piperno, i quali " non potranno intervenire per altri impegni ". In ogni caso, complessivamente saranno un centinaio gli autori italiani che parteciperanno alla Fiera del Libro di Francoforte, tra nomi affermati ed emergenti, per un totale di sesssanta incontri. Tra gli altri, sono attesi Alessandro Baricco, Susanna Tamaro, Dacia Maraini, Sandro Veronesi, Melania Mazzucco, Chiara Valerio, Carlo Rovelli, Emanuele Trevi. E poi ancora Giulia Caminito, Nicola Lagioia, Donatella Dipietrantonio, Igiaba Scego, Antonio Manzini, Claudio Magris, Paolo Rumiz, Mario Desiati e Silvia Avallone.

Cipolletta enumera i successi dell’editoria italiana, prima industria culturale del Paese: 112 milioni di libri venduti all’anno (nel 1988, quando l’Italia fu Paese Ospite l’ultima volta alla Buchmesse, se ne vendevano 50 milioni), 750 case editrici con vendite che superano i 100 mila euro, 70mila lavoratori del settore, 600 titoli italiani pubblicati o in corso di pubblicazione in Germania. Mauro Mazza auspica che tra ciascun incontro si canti: la musica sarà del resto molto presente tra cinque mesi all'evento che si terrà in Germania. Ogni sera, infatti, ci sarà un concerto: per la classica verranno omaggiati Puccini e Verdi, mentre in rappresentanza del pop, ci sarà Il Volo.

Sono previste mostre su Machiavelli, il rapporto con il mondo antico, una rassegna sugli scrittori del 900 e - con uno slancio verso il presente - un percorso sulla storia del libro daal Terzo millennio.