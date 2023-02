"Dall'inverno semo fora...". Cos'è l'antico rito della Candelora

Gran parte del mondo è collegato con un filo sottile alla data simbolica del 2 febbraio: ogni anno, infatti, se negli Stati Uniti si celebra il Giorno della Marmotta di cui ci siamo occupati sul Giornale.it, in Italia ma anche in Europa è la festa della Candelora. I due eventi sono ben diversi dal momento che il primo è un rito popolare basato esclusivamente sul meteo mentre la Candelora è una festa cattolica che viene ricordata anche dalla Chiesa Ortodossa e alcuni culti propri del protestantesimo con un legame, però, anche con il tempo atmosferico.

Qual è il significato

Molti non sanno che si chiama anche anche "Festa delle Candele" e trae la sua origine dal Latino candelae, il rituale di benedizione che è giunto fino ai giorni nostri. Ogni 2 febbraio è la festa della Purificazione di Maria Vergine che, successivamente, divenne la festa in cui Gesù veniva presentato al Tempio come è scritto sul Vangelo: in molte località italiane si celebrano processioni con la benedizione delle candele per celebre il sacro rito. Questa data non fu scelta a caso: si tratta di una via di mezzo con il Natale, circa 40 giorni dopo la nascita di Gesù e la purificazione di Maria ma è legata anche al passaggio tra le stagioni. Adesso, infatti, ci troviamo nel bel mezzo dell'inverno ma nemmeno così lontani dal mese di marzo che dà l'avvio alla stagione primaverile e quindi il ritorno alla luce come vuole la tradizione celtica.

I proverbi popolari

In effetti, quindi, si potrebbe trovare un'analogia e un punto in comune con le previsioni meteo della marmotta americana perché è una festa che mischia sacro e profano: il proverbio più diffuso e conosciuto della Candelora recita che " per la santa Candelora se nevica o se plora dell'inverno siamo fora. Ma se l'è sole o solicello siamo sempre a mezzo inverno". Come si può intuire, accadrebbe l'esatto opposto delle condizioni meteo del momento: se piove o nevica l'inverno avrà ancora breve durata, se c'è il sole è destinato a durare ancora a lungo. Come avevamo visto sul Giornale.it, ogni regione italiana ha dei riti specifici che vengono compiuti in questo giorno: dalle processioni con l’icona della Madonna dell’Idea in Lombardia a una tipica processione marinara in Puglia.

Secondo alcune tradizioni, poi, il presepe che viene fatto durante le festività natalizie può rimanere fino a questa giornata, termine ultimo per poi togliere l'addobbo festivo. Tra i detti popolari che rimandano questa giornata alle previsioni meteo, però, ce n'è anche un altro che riguarda la pioggia: " Delle cere la giornata, ti dimostra la vernata: se vedrai pioggia minuta, la vernata fia compiuta; ma se tu vedrai sol chiaro, marzo fia fino a gennaio ". C'è da dire che, gli stessi proverbi, sono recitati in diversi dialetti in base alla regione italiana ma senza perdere ovviamente l'originale significato.

Come ricorda Repubblica, la festa della Candelora è molto sentita anche in Europa: se nel Lussemburgo i bambini liberano nel cielo le lanterne che hanno costruito in classe, Francia e Belgio la celebrano con le tradizionali crepes che vengono preparate in qualsiasi maniera, dolce e salato.