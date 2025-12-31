Capodanno in città, scatta il coprifuoco

Controlli rafforzati da parte delle forze dell'ordine e piazza Duomo a numero chiuso, con una capienza massima di non oltre 4mila 500 persone. Nonostante il calo dei reati, era facilmente intuibile che la notte che ci apprestiamo a trascorrere in attesa del nuovo anno in piazza a Milano quest'anno sarebbe stata più blindata del solito. Negli ultimi anni sono stati infatti i ragazzi che, approfittando del sovraffollamento, hanno dato il peggio durante la notte di San Silvestro in Duomo, inoltre la delinquenza giovanile resta tra i problemi più preoccupanti anche per quel che riguarda l'ordine pubblico. Così, proprio per evitare che possano ripetersi fatti simili a quelli accaduti nel recentissimo passato, ieri mattina in prefettura sono state tracciate le linee guida di intervento e le necessarie misure organizzative da adottare - anche alla luce dell'attuale contesto internazionale - in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Milano e delle forze di polizia territoriali.

Particolare attenzione sarà riservata naturalmente a piazza Duomo, con accessi contingentati per questa sera. Sorvegliate speciali anche le altre aree del centro, la Galleria Vittorio Emanuele II, recentemente dotata di un nuovo sistema di videosorveglianza, e le zone maggiormente frequentate durante la notte di festa.

Proprio per esigenze di ordine pubblico, dalle ore 18 è stata disposta la chiusura dei mercatini natalizi e dello Store olimpico. Dalle 19 sono previste inoltre limitazioni alle fermate di alcune linee metropolitane nelle aree interessate dai festeggiamenti. Sotto osservazione anche la stazione Centrale, le zone della movida e diversi quartieri periferici.

Nei giorni scorsi Palazzo Marino ha varato un'ordinanza che vieta la distribuzione e la somministrazione di alcolici in contenitori di vetro e lattine all'interno della circonvallazione. Non solo, sempre all'interno della circonvallazione non potranno essere vendute bevande superalcoliche (tranne nei bar e ristoranti). Sempre in quest'ottica di prevenzione è stato vietato il concerto previsto per stasera in piazza Prealpi organizzato dal Municipio 8 che, come ha dichiarato la presidente Giulia Pelucchi, «per non perdere i fondi e rispettare l'impegno preso con la band», sarà spostato in un'altra data.

Per garantire un pronto intervento in caso di necessità, saranno attivati presidi specifici dedicati con personale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e del 118. Infine, all'interno di tutta l'area zona più centrale di Milano, sarà vietato l'utilizzo di botti e fuochi d'artificio.

Dalla prefettura hanno inoltre fatto sapere che, su tutta l'area metropolitana, è stata intensificata l'attività di controllo per contrastare la commercializzazione e l'impiego illecito di materiali esplodenti.

Naturalmente saranno presidiati con particolare attenzione gli obiettivi sensibili, tra cui sedi istituzionali, consolari e luoghi di culto, per garantire lo svolgimento ordinato e sicuro dei festeggiamenti di fine anno.