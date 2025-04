Alla caserma "Carlo Pisacane" celebrati gli 80 anni dell'Operazione Harring e il 25esimo anniversario del RRAO

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia ha una tradizione militare gloriosa e storica, benché ci sia chi prova a sminuire i nostri militari. Il nostro esercito può contare su alcuni dei più stimati e preparati corpi d'élite a livello mondiale e tra questi c'è il 185º Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi "Folgore". Dal 2018 fa parte dei corpi speciali dell'Esercito Italiano ed è l'erede del corpo che fu protagonista di una delle operazioni militari più note e straordinarie compiute durante la Seconda Guerra mondiale, la cosiddetta "Operazione Herring", della quale quest'anno ricorre l'80esimo anniversario. Il 2025 è un anno grandioso per il RRAO, perché si celebra anche il 25esimo anniversario della sua rifondazione.

Entrambe le ricorrenze sono state celebrate presso la caserma "Carlo Pisacane" di Livorno, sede del reggimento, dove è stata inaugurata anche la nuova Sala ricordi con esposta anche la scultura vestita di Stefano Bressani che ritrae un Acquisitore Obiettivi. Alla presenza dell'onorevole Paola Chiesa, capogruppo Commissione Difesa di Fratelli d'Italia, e del Generale di Brigata Marco Manzone, Comandante del COMFOSE, del Generale di Divisione Alessandro Grassano, III Reparto Politica Militare e Pianificazione Stato Maggiore Difesa, e del Generale di Divisione Maurizio Fronda, Comandante della Divisione “Acqui", è stato ufficialmente presentato con Poste Italiane anche il francobollo commemorativo ufficiale per il 25esimo anniversario del 185º Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi "Folgore". Gli uomini che tengono alto oggi il nome della "Folgore" potrebbero essere i nipoti, ma anche i pro-nipoti, dei valorosi militari italiani che dalla notte del 20 aprile al 23 aprile 1945, insieme alle forze alleate, condussero un'operazione di infiltrazione a sud del fiume Po, che allora era territorio della Repubblica Sociale Italiana.

Si trattò del secondo aviolancio effettuato dai militari dell'esercito italiano in scenario di guerra dopo quello di Cefalonia del 1941 e lo scopo fu quello di distrarre l'esercito tedesco per 36 ore prima dello sfondamento della Linea Gotica, in modo tale da disturbarne il ritiro. A comandare questi coraggiosi 226 militari italiani, in alcuni casi giovanissimi, fu il capitano Carlo Francesco Gay, all'epoca nemmeno trentenne. Venne affidata a lui la costituzione di questo reparto speciale, denominato 1º Squadrone da ricognizione "Folgore". Per quest'operazione, i paracadutisti ottennero una medaglia al valore militare e la memoria degli eroi della "Operazione Herring" guida oggi la ricostruzione dell'identità storica del RRAO, che non ha mai perso di vista l'operato di quegli uomini che hanno scritto la storia. E che oggi continuano a essere degnamente ricordati.

Ho voluto sintetizzare la storia dello squadrone e di tutti i riconoscimenti perché sono la testimonianza di quanto l’altruismo, lo spirito di sacrificio, l’amore per la nostra Patria siano stati i valori primari degli uomini in divisa di allora e che, con il loro impegno e con le loro storie, hanno contribuito alla costruzione della nostra unità, a quella che oggi è la Repubblica

Al personale impiegato nei vari teatri operativi, in uno scenario internazionale sempre più complesso e complicato. Grazie per quanto state facendo e soprattutto un sentito ringraziamento alle vostre famiglie che condividono la causa e vi sono sempre vicini

", ha dichiarato il Colonnellonel suo intervento, durante il quale ha voluto rivolgere un pensiero "".