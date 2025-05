Il caso di Torino e la gogna mediatica: il Dott. Salzano difende l’odontoiatria seria

Dr Salzano cofondatore Studio Dentistico Salzano Tirone

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo la pubblicazione di un articolo su un importante quotidiano nazionale di pochi giorni fa, relativo alla vicenda di una paziente torinese che denunciava l’estrazione di undici denti sani da parte di un dentista, si è scatenata una tempesta mediatica, soprattutto social tra indignazione popolare e commenti virali. In questo clima delicato, è intervenuto con un videomessaggio il Dott. Salzano, dello Studio Dentistico Salzano Tirone, per portare chiarezza nel dibattito.



“Non conosciamo i dettagli del caso, non abbiamo accesso alle carte processuali, e c’è un’indagine in corso: per questo non giudichiamo l’operato di nessuno”, afferma il Dott. Salzano, “Ma non possiamo restare in silenzio di fronte a un attacco generalizzato alla nostra professione”. Il video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale dello studio è un invito alla prudenza, rivolto sia alla stampa che ai cittadini: le notizie che riguardano la salute devono essere trattate con senso di responsabilità, senza trasformarsi in spettacolo o gogna digitale.



“La medicina non può essere giudicata da una giuria popolare su Facebook o sotto ai post dei giornali. Non possiamo permettere che un intero comparto venga messo alla berlina per un caso ancora da chiarire”, prosegue. Il Dott. Salzano sottolinea poi un tema fondamentale, ovvero la responsabilità condivisa nella scelta del percorso terapeutico. “Ogni piano di trattamento va compreso, discusso e concordato prima di affrontare un intervento. È un dialogo tra medico e paziente, non una firma in bianco”. E proprio sul ruolo del paziente, il messaggio è chiaro: la scelta del professionista non può basarsi solo su slogan pubblicitari, promozioni aggressive o prezzi troppo bassi.



“Talvolta, se un trattamento non produce i risultati attesi, le responsabilità non sono solo del dentista. Il paziente ha il dovere di scegliere con consapevolezza, senza lasciarsi attrarre da promesse irrealistiche. Scegliere un dentista non è come comprare un elettrodomestico perchè serve fiducia, trasparenza, reputazione”. Il messaggio non è quello di una difesa corporativa, ma un invito alla consapevolezza. La qualità, nel settore medico, ha un costo, non solo economico, ma anche etico e professionale. Dietro ogni trattamento serio ci sono formazione, aggiornamento continuo, protocolli igienico-sanitari severi, responsabilità e assistenza post-intervento.



Chi promette miracoli a basso costo, spesso, sacrifica uno o più di questi elementi. Per questo, il Dott. Salzano invita a valutare con attenzione chi si ha di fronte. “Affidatevi a professionisti con una storia verificabile, con tante recensioni positive, che mostrano i loro lavori sui propri siti e canali social. La trasparenza è il primo segno di affidabilità”. Un suggerimento semplice ma potente, che sposta l’attenzione dalla logica del prezzo a quella della fiducia. L’intervento del Dott. Salzano si chiude con un richiamo al rispetto per la giustizia e per i pazienti, ma anche per i professionisti: “Siamo vicini a chi ha subito danni, ma anche a quei colleghi che oggi, senza alcuna condanna, vengono trattati come colpevoli.



La verità ha bisogno di tempo, rigore e rispetto”.

Viviamo in un momento storico di ipercomunicazione e spesso superficialità digitale, necessario quindi farsi portavoce di una odontoiatria seria, etica e responsabile. E lo Studio Salzano e Tirone è una voce autorevole che difende non solo chi fa odontoiatria di qualità, ma anche il diritto dei pazienti a essere curati con competenza e onestà.