Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno: avvisati a galoppo sulla Cristoforo Colombo

Immagini a dir poco sconcertanti quelle che arrivano dalla Capitale. Nella notte, un gruppo di cavalli radunati nell'area delle Terme di Caracalla, sono riusciti a scappare dai loro alloggi e hanno preso a galoppare per le strade di Roma, generando un certo sconcerto fra chi si trovava a transitare in via Cristoforo Colombo. Stando a quanto riferito, gli animali erano stati raggruppati in occasione della parata del Festa della Repubblica. D'un tratto si sarebbero imbizzarriti – secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati spaventati da alcuni fuochi d'artificio – e si sono dati alla fuga, riuscendo a evadere dal luogo in cui si trovavano alloggiati. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte, quando le strade erano ancora abbastanza trafficate. Si è trattato pertanto di una situazione molto delicata, con in altissimo rischio che potesse verificarsi un incidente.

I cavalli sono infatti finiti sulla strada trafficata, galoppando tra le auto ancora presenti. Ciò avrebbe contribuito ad agitarli ancora di più. Gli animali sono stati visti correre sulla Cristoforo Colombo, come dimostrano i numerosi video presenti sui social. Ma sono arrivate segnalazioni anche da via Pindaro, via Beccari e viale Asia. Le forze dell'ordine hanno preso immediati provvedimenti. I carabinieri sono subito corsi dietro ai cavalli, alcuni a piedi, altri in sella ad altri equini. A unirsi al recupero anche diverse pattuglie della polizia locale, che hanno provveduto a fermare il traffico e ad aiutare i militari.

La fuga dei cavalli è durata per diversi chilometri. Infine, alcuni esemplari sono stati raggiunti e tranquillizzati in zona Garbatella. Altri, invece, sono stati recuperati all'Eur. Per fortuna non si sono registrati feriti tra le persone, né tra gli animali.