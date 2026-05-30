Trump accetterà l'accordo con l'Iran solo se rispetterà le sue linee rosse

Ancora nulla di fatto tra Washington e Teheran. "Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America", fa sapere la Cnn al termine di oltre due ore di riunione nella Situation Room della Casa Bianca, con Trump riunito coi suoi più stretti consiglieri. E il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth avverte: "Gli Usa capaci di riprendere la guerra, l'Iran non avrà armi nucleari".Ma cos'è che ha fermato Trump dall'accendere la luce verde sul memorandum of understanding, la "Dichiarazione di Islamabad", raggiunto dai suoi negoziatori? Pare ci siano ancora alcuni temi aperti, tra cui lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La partita dunque resta aperta e le trattative proseguono.
Hegseth, Usa capaci di riprendere la guerra con Teheran
Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi "più che sufficienti "e sono "più che capaci" di riprendere la guerra con l'Iran. A parlare è Pete Hegseth, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, poche ore dopo che un incontro a Washington non è riuscito a produrre un accordo per porre fine al conflitto."La nostra capacità di riprendere le ostilità, se necessario, è più che sufficiente - ha affermato il segretario alla Difesa statunitense al Dialogo di Shangri-La, un vertice sulla difesa tenutosi a Singapore - Le nostre scorte sono più che adeguate a questo scopo, sia lì che nel resto del mondo, grazie al modo in cui bilanciamo munizioni di alta qualità e munizioni più abbondanti".
Usa: smantellato sistema di trasferimento tecnologia per la difesa all'Iran
Gli Stati Uniti hanno annunciato venerdì di aver smantellato un sofisticato sistema per il trasferimento di tecnologia per la difesa all'Iran, nel contesto dei negoziati in corso per porre fine alla guerra in Medio Oriente. La rete "si spacciava per aziende americane e le truffava per ottenere tecnologie sensibili destinate all'esercito del regime iraniano", ha spiegato una nota del Dipartimento di Stato. La rete era guidata da Ali Majd Sepehr, residente in Iran, che "ha truffato decine di aziende tecnologiche americane per milioni di dollari, spacciandosi per aziende statunitensi legittime". Sepehr e i suoi complici "cercavano di acquisire attrezzature avanzate, tra cui analizzatori di spettro e dispositivi di rilevamento di sicurezza, per il settore della difesa iraniano". Il piano prevedeva la creazione di falsi siti web che imitavano aziende americane legittime, l'uso di intermediari a Dubai per ricevere le consegne e il successivo contrabbando delle tecnologie in Iran, violando le sanzioni statunitensi. Gli Usa stanno esercitando la massima pressione su Teheran per limitare la sua capacità di condurre "attività destabilizzanti".
Nyt: falchi iraniani a lavoro per far saltare l'accordo
Il New York Times scrive che un gruppo di falchi iraniani si oppone fermamente con ogni mezzo per far saltare l'accordo con Washington. Agirebbe utilizzando diversi mezzi: media statali, manifestazioni, dichiarazioni tese a far salire il livello dello scontro. La tv di stato, ad esempio, starebbe descrivendo i negoziati come un totale fallimento. Il gruppo dei cosiddetti "falchi" sarebbe minoritario ma sicuramente in grado di influenzare l'opinione pubblica ed esercitare pressioni a vario livello.
Trump accetterà accordo con Iran solo se rispetterà le sue linee rosse
"La riunione nella Situation Room si è conclusa ed è durata circa due ore. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare". Lo scrive in un post su X Alayana Treene, corrispondente della Cnn dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è "ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva" sui negoziati con l'Iran.