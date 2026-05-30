Trump accetterà l'accordo con l'Iran solo se rispetterà le sue linee rosse

Gli Stati Uniti dispongono di scorte di armi "più che sufficienti "e sono "più che capaci" di riprendere la guerra con l'Iran. A parlare è Pete Hegseth, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, poche ore dopo che un incontro a Washington non è riuscito a produrre un accordo per porre fine al conflitto."La nostra capacità di riprendere le ostilità, se necessario, è più che sufficiente - ha affermato il segretario alla Difesa statunitense al Dialogo di Shangri-La, un vertice sulla difesa tenutosi a Singapore - Le nostre scorte sono più che adeguate a questo scopo, sia lì che nel resto del mondo, grazie al modo in cui bilanciamo munizioni di alta qualità e munizioni più abbondanti".