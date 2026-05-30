Si tassi chi può

Il predatore più feroce del pianeta, a parte l'essere umano, è lo Stato. «Sì, va bene: lo sapevamo già. E allora?»

Eh allora... è che in questi giorni, come mezza Italia, siamo alle prese con la dichiarazione dei redditi, e ci prendiamo sempre una rabbia... Primo, per i soldi che ci chiedono; secondo, perché a chiunque lo diciamo ci risponde: «Eh, se tutti pagassero le tasse, pagheremmo meno». Ecco: chi dice così è il vero evasore. Dalla realtà.

La verità è che se tutti pagassero le tasse che sono bellissime quando governa la sinistra e sono una rapina quando governa la destra semplicemente lo Stato incasserebbe di più. Dopodiché se va bene (raramente) gestirebbe meglio i servizi pubblici; se va male (quasi sempre) sprecherebbe più soldi. Anche se raddoppiassero le entrate, poiché ogni apparato è insaziabile, lo Stato non dimezzerebbe le tasse, solo spenderebbe il doppio. Non è la storia dell'economia a insegnarlo, ma l'esperienza. Se vuoi che i politici spendano meno, devi dare loro meno da spendere.

Non c'entra nulla. O forse sì. Ma negli ultimi 25 anni le entrate fiscali sono cresciute del 50%, eppure il debito pubblico è raddoppiato.

È così: l'unico modo per pagare meno tasse è semplicemente diminuirle.

La questione insomma non è fiscale, è morale. Evadere le tasse è peccato. Ma - ci pensavamo ieri quando il commercialista ci ha inviato il nostro 730 - riuscirle a pagare è un miracolo.