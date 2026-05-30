IYO evade da Milano e va in Costa Smeralda

Esce da Milano per la prima volta il concept di IYO, l’unico ristorante giapponese stellato d’Italia e capofila di un gruppo che è un benchmark assoluto della cucina orientale in Italia e lo fa sbarcando a Poltu Quatu, località in Gallura, nel cuore della Costa Smeralda. Il nuovo ristorante (IYO Poltu Quati) apre nel mese di giugno e si propone non come un pop-up restaurant, ma come un solido locale stagionale che non replica pedissequamente il modello milanese, ma si adatta al diverso contesto cercando una nuova espressione dell’identità del gruppo: curata e riconoscibile e come sempre attenta alla qualità e al servizio, ma con un ritmo più leggero, conviviale e dinamico, pensato per l’estate.

«Portare Iyo fuori da Milano - commenta Claudio Liu, ideatore e patron del Gruppo IYO - è per noi un passo naturale, ma anche una grande responsabilità: vogliamo mantenere la nostra identità, adattandola a un contesto nuovo, con un approccio più leggero e stagionale, senza mai rinunciare alla qualità e alla cura che ci contraddistinguono».

Il locale sarà aperto solo la sera, ma la intende viverla tutta, dall’aperitivo al dopo-cena. Si tratta infatti di un ristorante che è anche lounge bar e dj set con vista baia. E la vera sfida sarà quella di mantenere lo stile rigoroso ed elegante del locale di via Pietro della Francesca a Milano (e delle altre insegne del gruppo) in un contesto più modaiolo e rilassato, che può facilmente indulgere a qualche caduta di stile. Ma conoscendo Liu e il suo staff sono certo che questo da IYO Poltu Quatu non accadrà.

La proposta gastronomica sarà guidata da Takeshi Iwai, executive chef e company chef del Gruppo IYO, affiancato dal resident chef Andrea Besana. La gestione operativa sarà affidata a Federica Strologo, già restaurant manager di IYO Kaiseki. Grazie al percorso maturato all’interno del gruppo e all’esperienza nella gestione di una clientela internazionale, Federica accompagnerà l’apertura garantendo continuità, attenzione al servizio e coerenza con gli standard IYO.

Il progetto di interior design, firmato da Maurizio Lai Architects, traduce l’identità IYO in un linguaggio leggero, mediterraneo e stagionale. Gli spazi dialogano con la baia attraverso ambienti luminosi, terrazze affacciate sul paesaggio e una palette materica che unisce superfici chiare, legno, ceramiche artigianali e dettagli ispirati alle sfumature del mare. La sala ristorante mantiene un’atmosfera elegante ma rilassata, pensata per accompagnare la cena in modo naturale e informale. Il lounge bar, invece, introduce un registro più scenografico e notturno, con toni più intensi, giochi di luce e un banco bar centrale che diventa il fulcro del dopocena.

L’apertura di IYO Poltu Quatu è uno degli step del percorso di valorizzazione del borgo avviato da Castello SGR, che ha acquisito il complesso immobiliare nel marzo 2024, individuandolo come asset strategico della propria offerta hospitality. Affacciato sull’arcipelago della Maddalena e storicamente riconosciuto come uno degli indirizzi più suggestivi della Costa Smeralda, Poltu Quatu vive oggi una nuova fase di sviluppo. In questo scenario, l’arrivo di IYO rappresenta un nuovo ingresso all’interno dell’offerta gastronomica del borgo: una proposta contemporanea e fortemente identitaria, pensata per dialogare con il carattere lifestyle della destinazione e con una clientela internazionale alla ricerca di esperienze curate, ma non formali.

Il gruppo IYO con questa nuova apertura arriva a cinque insegne in totale: oltre a IYO Restaurant in via Piero della

Francesca a Milano e a IYO Poltu Quato, ci sono IYO Omakase e IYO Kaiseki, entrambi in piazza Alvar Aalto in zona Porta Nuova, a Milano, e Aji, insegna che con il take away e il delivery porta a casa dei milanesi il gusto IYO.



