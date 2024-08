Charlie Hebdo e la blasfemia, la recessione in Germania. Le parole della settimana

Ascolta ora 00:00 00:00

Proviamo a dare un po' di colore poetico alle notizie in bianco e nero che circolano sul web, di seguito alcuni dei fatti più cliccati della settimana visti attraverso un filtro a colori

Charlie Hebdo e la blasfemia

L'hanno fatto ancora, fedeli a quello spirito francese così odiosamente dissacratorio. Quelli di Charlie Hebdo hanno pubblicato una vignetta blasfema, in cui la Madonna viene rappresentata con il virus delle scimmie mentre nei fumetti le vengono lanciati addosso epiteti che si dicono alle prostitute. Dopo la cerimonia satanica di inaugurazione delle Olimpiadi la Francia non poteva che rimanere coerente con se stessa e mostrare il volto di ciò che è: una nazione che ha smarrito il senso del sacro e usa la libertà per produrre blasfemie. Una profonda riflessione dovrebbe scuotere l'intera Europa, in particolare il mondo liberale che ha a cuore la libertà.

Disney afrowoke

Pensavamo che la Disney avesse finito con la follia woke e le politiche DEI (diversity, equity, inclusion), invece non è così. Pochi giorni fa è uscito un annuncio di lavoro, la Disney cerca un nuovo direttore per il settore DEI, offrendogli quattro volte il salario previsto per quella posizione. Le sirenette nere e le follie femministe che hanno screditato la Disney nel mondo - e che l'hanno messa in guai economici - non finiranno dunque?

Chadia Rodriguez e la nudità

Ha fatto molto discutere i social la vicenda di Chadia Rodriguez. Questa rapper mentre era sul palco si è trovata un fan che le chiedeva di togliersi la camicia e lei ha reagito con decisione, arrivando a dire “vengo a darti due sberle”. Non sarebbe stata la prima volta che Chadia si metteva seminuda sul palco, lo aveva fatto per esempio nel 2021 in nome dell'amore libero ed era una modella di nudo, inoltre ha sempre trattato la sessualità in modo molto libero, anche scrivendoci sopra un libro. Una semplice richiesta, pur così diretta, può provocare una reazione così violenta?

L'Ucraina mette al bando la chiesa ortodossa russa

Il Parlamento ucraino ha messo al bando la chiesa ortodossa russa “per indipendenza spirituale”. La guerra fra Ucraina e Russia finisce per colpire l'organizzazione cristiana ortodossa legata a Mosca. Certo, il Patriarca russo non aveva mai fatto mistero del suo sostegno a Putin, ma se passasse questo principio bisognerebbe bandire le moschee dall'Occidente, le chiese protestanti americane dall'Europa e le chiese cattoliche da molti paesi. È questa la direzione in cui sta andando la libertà religiosa?

Recessione in Germania, pericolo per tutti

In Germania si aggira lo spettro della recessione. Quella che sin dagli anni “90 è stata la “locomotiva d'Europa” si trova con un'industria delle automobili e con l'immobiliare che trascinano i numeri verso il basso. Le performance industriali non hanno ancora raggiunto i livelli pre pandemici. Alcuni esperti parlano apertamente del fallimento del modello economico tedesco. Si prospetta che l'economia globale crescerà intorno al 3,1% annuo nei prossimi cinque anni. L’economia tedesca è l’unica tra le economie del G7 ad aver subito una contrazione dal 2023. Questo porta al fatto che anche il potere d’acquisto tedesco si indebolisce costantemente a causa della debolezza strutturale dell’economia. L’industria tedesca è all’inizio di un’importante riorganizzazione strutturale. Questa trasformazione strutturale è in parte ritardata dal punto di vista tecnologico e in parte forzata dall’aumento dei prezzi dell’energia. Ciò avviene anche in un’economia mondiale sempre più frammentata, con un indebolimento della domanda interna e un invecchiamento della popolazione. Anche gli strumenti monetari dello Stato tedesco sono limitati, grazie alla politica monetaria espansiva che ha accompagnato il periodo pandemico, alla quale ora segue una necessaria compensazione. Tutti questi fattori indicano che i problemi dell’economia tedesca persisteranno per molto tempo. E questo implicherà enormi problemi per tutta l'area europea, Italia in testa.

Il male più profondo della Germania

Non si può capire la crisi economica tedesca senza comprenderne il male più profondo. Che la Germania non stia bene ce lo dice infatti anche la cronaca. L'attentato di Solingen, in cui un rifugiato siriano ha assaltato il pubblico di una festa organizzata per celebrare i 650 anni della città, ci racconta di una Germania che non ha il controllo di se stessa ed è alla mercé del terrorismo islamico.

Ora Olav Scholz invoca l'espulsione di chi non ha diritto a stare in Germania e se la prende con l'islamismo, ma la crisi migratoria verso il paese ha radici lontane e ha cambiato il volto dell'orizzonte tedesco. Occhi puntati sulla Germania, non solo ai suoi conti zoppicanti.