Quel dettaglio (cash) sul no a Fedez, l'Orban rosso e Belve: quindi, oggi...

- In Slovacchia ha vinto Robert Fico, no vax, filorusso e tutto il peggio che potete immaginare. Un populista che viene dall’Est e quindi i giornali sono tutti lì a chiamarlo “l’Orban di Bratislava”. La verità, però, è che Fico è di sinistra. Un progressista “no vax” e “filorusso”. Mi spiegate allora che c’entra Orban?

- Il governo pensa ad un aiuto alle mamme, con un’assistente materna che dia sostegno nei primi mesi di vita, ma la sinistra si lamenta. Dicono che ci sono le ostetriche (embè? Two gusti is meglio che one) ma soprattutto per Ammaniti serve anche un aiuto ai papà. Va bene, magari arriverà pure quello. Ma natura vuole che a partorire siano le donne: sarà logico partire da loro, no?

- Ah, nei giorni scorsi erano apparsi articoli su questo tono: perché l’Italia può sognare contro gli All Blacks di rugby. Risultato: 14 mete a 2. Stracciati. Come sempre, ottime previsioni sportive.

- La Rai dice di “no” alla partecipazione di Fedez a Belve. Francesca Fagnani non è d’accordo ed ha ragione: sempre meglio far parlare la gente che lasciarla in panchina. Però, dico però, ci sono un paio di questioni da considerare. La prima è che Federico Lucia dalla Rai ha avuto molti spazi e non li ha sfruttati al meglio, anzi. Ha sempre fatto di tutto per creare scompiglio e polemiche: ricorderete il caso del concerto del Primo Maggio, con le accuse farlocche di censura e quel suo discorso a difesa del ddl Zan. La Rai minacciò querela, poi non se ne fece nulla, e tutto andò in cavalleria fino all’ultimo Sanremo. Il “performer” di fronte a milioni i persone ha sbracato di nuovo: prima ha attaccato il ministro Roccella sull’aborto, poi ha strappato la foto di un viceministro in diretta tv e infine si è strusciato a favor di telecamera con Rosa Chemical in un discutibilissimo bacio gay. Ora: io l’avrei fatto andare, però ci può stare che dalle parti di Viale Mazzini abbiano un po’ di remore a metterlo di fronte davanti ad una loro telecamera.

- Secondo appunto: la partecipazione di Fedez a Belve non sarebbe stata gratuita. Ma retribuita. Dunque visti i trascorsi passati, ci può anche stare che la Rai abbia detto: va bene tutto, ma pagare uno che si è comportato così in passato, anche no grazie. Sbaglio?

- L’audio della ragazza intrappolata nelle fiamme di una discoteca in Spagna mette i brividi. “Mamma, sto morendo: ti amo”, dice nei pochi secondi che le restano prima di morire. Si fa fatica anche a commentare.

- Giornata particolare, perdonate la versione breve. A domani.