Chi è Simone Moro, l'alpinista "signore degli Ottomila" colpito da un malore sull’Himalaya

Una carriera straordinaria tra imprese estreme, salvataggi eroici e record, che lo ha reso una delle figure più importanti dell’alpinismo mondiale

Simone Moro
Ore di apprensione sull’Himalaya per Simone Moro, uno dei più grandi alpinisti della storia contemporanea. Il 58enne bergamasco è stato ricoverato a Kathmandu, in Nepal, dopo aver accusato un improvviso malessere mentre si trovava in quota. Le sue condizioni, secondo quanto comunicato dallo staff, non destano particolare preoccupazione: “Sta meglio ed è di buon umore”, hanno fatto sapere attraverso i social, rassicurando familiari e appassionati dopo la diffusione della notizia.

Una leggenda vivente dell’alpinismo mondiale

Nato a Bergamo nel 1967, Simone Moro è considerato una vera e propria icona dell’alpinismo internazionale. Il suo nome è legato soprattutto alle ascensioni invernali sugli Ottomila, una disciplina estrema che pochi hanno osato affrontare e ancora meno sono riusciti a dominare. Moro è l’unico al mondo ad aver realizzato quattro prime salite invernali assolute su montagne oltre gli 8.000 metri: Shisha Pangma (2005), Makalu (2009), Gasherbrum II (2011) e Nanga Parbat (2016).

Nel corso della sua carriera ha raggiunto la vetta di otto dei quattordici Ottomila esistenti e ha partecipato a oltre settanta spedizioni sulle montagne più alte e pericolose del pianeta. Un percorso costruito con uno stile essenziale, veloce e spesso solitario, che lo ha reso un punto di riferimento per l’alpinismo moderno.

Dalle Alpi all’Himalaya, una vita verticale

L’avventura di Simone Moro inizia giovanissimo sulle Alpi Orobie e sulle Dolomiti, passando poi all’arrampicata sportiva di alto livello. Dal 1992 l’Himalaya diventa il centro della sua vita e delle sue ambizioni, un territorio in cui Moro ha spinto sempre più in là i limiti dell’esplorazione invernale. Le sue imprese sono spesso caratterizzate da condizioni estreme, freddo intenso, venti violenti, isolamento totale.

Everest, salvataggi e drammi sfiorati

Nel suo curriculum figurano anche quattro ascensioni dell’Everest e numerosi tentativi su nuove vie e concatenamenti ad alta difficoltà. Accanto alle imprese sportive, Moro è noto per alcuni salvataggi leggendari. Nel 2001, sul Lhotse, riuscì a soccorrere in solitaria un alpinista inglese gravemente ferito a oltre 8.000 metri di quota. Per quell’intervento gli venne conferita la medaglia d’oro al valor civile.

La sua carriera è però segnata anche da momenti drammatici. Nel 2011, durante la discesa dal Gasherbrum II, una valanga costò la vita al compagno Gerfried Göschl e allo sherpa Nawang Sherpa. Nel gennaio 2020, sempre sul Gasherbrum, Moro e Tamara Lunger rimasero coinvolti in una caduta in crepaccio, riuscendo a salvarsi ma dovendo rinunciare alla spedizione. Episodi che l’alpinista ha raccontato senza retorica, parlando spesso di quanto sottile sia il confine tra vita e morte in alta quota.

La seconda vita da pilota di elicottero

Accanto all’alpinismo, Simone Moro ha costruito una seconda carriera altrettanto straordinaria. Dal 2009 è pilota di elicottero specializzato nel soccorso alpino ad alta quota. È stato il primo europeo a operare stabilmente con elicotteri sull’Himalaya, stabilendo numerosi record mondiali di quota e partecipando a recuperi considerati tra i più estremi mai realizzati.

Un uomo che continua a sfidare i limiti

Il malore che lo ha colpito oggi rappresenta un nuovo ostacolo lungo una vita trascorsa ai limiti

dell’umano. Ma con un carattere come il suo, fatto di disciplina, determinazione e profondo rispetto per la montagna, l’ennesima prova potrebbe trasformarsi in una pausa di riflessione prima di nuove sfide.

