Club Moritzino, da 60 anni icona d’alta quota delle Dolomiti

Da più di sessant’anni il Club Moritzino è uno dei luoghi simbolo delle Dolomiti, una destinazione che ha saputo trasformare la montagna in un’esperienza di stile, energia e convivialità. Nato come rifugio alpino, nel tempo è diventato un punto di riferimento del lifestyle d’alta quota, capace di fondere spirito sportivo, glamour internazionale e amore per il territorio. Qui, a oltre 2.100 metri di altitudine, la neve incontra l’eleganza e la tradizione dialoga con l’innovazione.

Alle radici della cultura sportiva

La storia del Club Moritzino è indissolubilmente legata allo sport. Situato ai piedi della Gran Risa, una delle piste più celebri della Coppa del Mondo di sci, il locale è da sempre crocevia di atleti, appassionati e ospiti che vivono la montagna come luogo di performance e passione. Ogni inverno, tra competizioni internazionali e giornate sulle piste, il Moritzino diventa teatro di incontri, celebrazioni e momenti che uniscono sport, amicizia e divertimento.

Dall’idea di rifugio al concetto di club

In origine semplice punto di ristoro per sciatori, il Moritzino ha saputo interpretare l’evoluzione del turismo alpino. Con il passare degli anni, la pausa tra una discesa e l’altra si è trasformata in un momento centrale della giornata, non solo relax, ma socialità, musica e condivisione. È così che il Moritzino si è distinto dai rifugi tradizionali, affermandosi come club di montagna, un luogo dove l’alta quota si vive con un’attitudine nuova.

Un nuovo modo di vivere la montagna

Il Club Moritzino ha contribuito a ridefinire l’immaginario della montagna invernale. Qui il pranzo può diventare una festa, il pomeriggio scorre tra DJ set e brindisi al sole, e l’atmosfera richiama quella dei più esclusivi beach club, pur restando immersa in uno scenario naturale unico al mondo. È un equilibrio raffinato tra energia contemporanea e paesaggio alpino, che ha reso il Moritzino celebre ben oltre i confini dell’Alta Badia.

Identità, missione e visione

Il Moritzino non è solo un luogo, ma un’identità riconoscibile. La sua missione è offrire esperienze che lascino il segno, trasformando ogni visita in un ricordo da custodire. Cucina di qualità, intrattenimento, musica e sport convivono in modo armonico, creando un senso di appartenenza che fa sentire ogni ospite parte di una comunità. La visione guarda al futuro con ambizione, consolidare il ruolo del Club Moritzino come icona internazionale dell’ospitalità alpina, senza mai perdere l’autenticità che ne ha costruito la leggenda.

Tradizione che guarda avanti

La forza del Club Moritzino risiede nella sua capacità di rinnovarsi restando fedele alle proprie radici. Dagli anni Sessanta a oggi, il locale ha attraversato epoche e tendenze, aprendosi a collaborazioni con il mondo della moda, dell’arte, della gastronomia e dello sport. Ogni stagione arricchisce la sua storia, trasformando l’heritage alpino in un patrimonio vivo e contemporaneo, capace di parlare a un pubblico internazionale e cosmopolita.

Un'esperienza totale

Oggi il Moritzino propone una cucina che unisce tradizione e creatività, pensata per una clientela attenta e globale. Gli eventi, la musica e i momenti di intrattenimento scandiscono la giornata, rendendo il Club un punto di riferimento per chi cerca un modo dinamico e conviviale di vivere la montagna. Non si sale al Moritzino solo per mangiare, ma per partecipare a un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Una casa tra le nuvole

In cima al Piz La Ila, il Club Moritzino continua a scrivere la sua storia, stagione dopo stagione.

È una casa tra le nuvole, un luogo dove il lusso incontra la semplicità e la montagna diventa palcoscenico di emozioni. Tra panorami Patrimonio Unesco e un’atmosfera inconfondibile, il Moritzino resta uno dei simboli più autentici e contemporanei dell’Alta Badia, capace di trasformare ogni momento in qualcosa di memorabile.