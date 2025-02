Collezionismo, fumetti da migliaia di euro: ecco alcuni dei più interessanti e ricercati dagli appassionati

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo dei fumetti, decisamente variegato, offre tante possibilità ad appassionati e collezionisti, sempre alla ricerca di pezzi da aggiungere alle proprie raccolte per completarle. Alle fiere del fumetto, dalla più celebre Lucca Comics & Games fino al arrivare al Romics, alla Milan Games Week & Cartoomics o al Napoli Comicon, solo per citarne alcune, è possibile imbattersi in piccoli tesori, oltre che comprendere che valore hanno raggiunto determinati titoli o numeri specifici.

Come detto, esistono collezionisti di vari generi, tra i manga giapponesi, i fumetti americani della Marvel o della DC Comics e i nostrani, specie quelli editi dalla Bonelli come Tex, Dylan Dog, Zagor, Diabolik o Nathan Never, ma non solo. Non si può, infatti, non citare il Topolino, che ha conquistato gli italiani fin dagli anni '30 dello scorso secolo, quando ancora si presentava sottoforma di giornale. Il passaggio alla tipologia di libretto tascabile si ebbe a partire dal 1949, quando fu l'Arnoldo Mondadori Editore ad acquisire i diritti e a pubblicarlo in Italia in collaborazione con la Walt Disney Company. Quando si parla del numero uno, uscito il 7 aprile 1949 con una tiratura di 80mila copie, ci si riferisce a un pezzo piuttosto ambito che anche in condizioni non eccezionali può valere oltre 2.600 euro, mentre quelli meglio conservati possono anche arrivare tranquillamente ai 4mila euro.

Quando si citano i fumetti italiani un posto d'onore spetta di certo a Tex Willer, creato da Bonelli e Galeppini nel 1948 e tuttora in corso: la serie in formato gigante è particolarmente ambita per la rarità di alcuni pezzi. Tutti e 29 gli albi hanno raggiunto grande valore, e attualmente un numero uno non spillato si trova anche in condizioni non eccelse intorno ai 2mila euro, per cui migliore è lo stato di conservazione e più ancora si può salire.

Tra le serie più longeve, insieme ai due precedentemente citati, c'è anche Diabolik. Il numero uno originale, "Il Re del Terrore", del costo di 150 lire, viene venduto in buone condizioni a 9mila euro. Anche Zagor, ancora una volta creato da Bonelli, è un fumetto molto amato in Italia. I primi numeri della versione a strisce raggiungono i 500 euro, ma ad essere di maggior valore è il numero 52 della collana Zenith Gigante delle Edizioni Araldo, dove il personaggio compare per la prima volta: il fumetto ha raggiunto una quotazione di circa 1.500 euro.

Ultimo, ma solo in ordine cronologico, è Dylan Dog.

Anche l'investigatore dell'occulto, edito dalla Bonelli, ha raggiunto quotazioni interessanti: quando parliamo di prima stampa e non di ristampe successive, il numero 1 "L'alba dei morti viventi" in condizioni ottimali supera anche i 1.500 euro di valore. I primi 100 albi originali si possono trovare a un prezzo di circa 2.500 euro.