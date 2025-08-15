Depositate 4mila pagine, il sindaco gentile ma freddo. "Sullo stadio ha sbroccato..."

Quattromila pagine. A tanto ammonta il deposito "monstre" della procura di Milano al Riesame per corroborare le accuse sulla corruzione sull'urbanistica. Manfredi Catella scrive spesso al sindaco Beppe Sala. Lo informa dei progetti, a volte protesta. Il primo cittadino risponde quasi sempre, è garbato ma distante. Il costruttore al primo cittadino, luglio 2020. "Ciao Beppe, nel merito del nuovo vincolo idrogeologico () personalmente avrei evitato l'uscita sulla repubblica (). È solo un'opinione personale ma rappresenta un esempio delle modalità di lavoro del settore competente che trovo singolare". Sala: "Ne parleremo. Buon fine settimana". Ancora luglio 2020. Catella protesta per il lavoro degli uffici comunali. Il sindaco non risponde. "Caro Beppe ciao. Mi dispiace segnalarti che abbiamo ricevuto l'ennesima comunicazione degli uffici contraria a trovare qualunque tipo di ragionevole conciliazione (...). Bah e superbah ()".

Non ci sono solo i 309 messaggi del gruppo "Pirellino", in cui Catella discute con il dg Christian Malangone e l'ex assessore Giancarlo Tancredi. Il nome del costruttore è una presenza costante nella chat Tancredi-Malangone. Maggio 2022, Tancredi a Malangone: "Catella chiede incontro su Villaggio Olimpico a rischio con Sindaco, Fontana e Novari. Tu avevi pensato a Rossi, Riva, ecc. Che ne pensi?". Aprile 2025, l'assessore al dg: "Catella stamattina su debenedetti (un'area in zona Porta nuova, ndr). Non si può andare avanti all'infinito". Pochi minuti sembra immaginare una soluzione ad hoc per il problema del costruttore e scrive: "Però mi è venuta un'idea. Si chiude il bando e lui presenta un Ppp. Con torre meno alta però, e magari volumi anche su cenisio. Deve inventarsi qualcosa però sull'interesse pubblico".

Nei messaggi si parla spesso di San Siro. Ne parlano Tancredi e Sala, in merito al famoso vincolo che ne bloccherebbe la vendita. "Sullo stadio scrive Tancredi a Sala a luglio 2023 - ancora notizia riservata, vincolo semplice sul secondo anello. Lei mi scrive che è una cosa positiva... (...)". Ne parlano anche Christian Malangone e l'ex assessore Tancredi, a febbraio 2022. Il primo: "Sentita De Cesaris, le squadre sono in fase di riflessione, con rapporti tra loro un po' più complicati (...)". Malangone: "Follia". Più avanti, l'ex assessore: "E pensare che se cambiassero procedura (pgt) eviterebbero dibattito pubblico nazionale, e gestiremmo tutto con confronto pubblico soft". Il dg: "E se fossi io Eliott.. Ristrutturerei S.Siro e amen". Altra chat, a luglio 2025. "Ma c'è qualcosa che non ti convince su stadio?", chiede il primo. L'altro risponde: "Tavolo troppo politico. E poi Sala ha sbroccato troppo..", riferendosi a un incontro con la maggioranza in cui Sala era uscito sbattendo la porta. Si parla anche dei famosi oneri di urbanizzazione. Tancredi al sindaco, settembre 2023: "Da gennaio ad agosto, abbiamo superato il record di oneri incassati del 2019! Dato assolutamente sorprendente, vista la crisi lamentata... Ma penso sia anche effetto annunci nuovo Pgt in cui parlo di obbligo di più social housing e maggior governo delle morfologie e delle altezze". E poco dopo: "Ho risvegliato il mercato...". Sala e Tancredi parlano del Pirellino, di Stefano Boeri che cerca una soluzione che accontenti tutti, Catella compreso. Il sindaco inoltra al suo assessore un messaggio dell'architetto, quello famoso del "warning" in cui l'architetto lo informa delle difficoltà con i pareri della commissione Paesaggio. "Non è solo il presidente Marinoni ma tutta la commissione spiega Tancredi a Sala- (). Ho cercato di mediare ma Boeri molto rigido". Dalle chat anche l'effetto che le inchieste della magistratura suscitano sulla politica. Tancredi al sindaco: "Bene la sentenza di ieri della Cassazione su Aspromonte, ma negli uffici il clima è pessimo, sconforto e terrore di ricevere da un giorno all'altro avvisi di garanzia.

Ovvio che si tratta di un attacco politico che colpisce gli anelli deboli", aggiunge Tancredi. Infine la chicca: in una chat del 20 novembre 2023 sembra si alluda a un incontro, combinato da Boeri, tra Catella e un uomo dell'intelligence. "Ti aspetta a Palazzo Chigi. Me lo confermi?".