Conte deve preoccuparsi, Schlein in affanno e youtube: quindi, oggi...

- Scusate, ma chi se ne frega di chi è e cosa fa il padre dello Youtuber indagato per omicidio stradale a Casal Palocco? Era forse lui alla guida di quel Suv? No. E chi se ne frega se il dipendente del Quirinale è stata accusato “e poi prosciolto” (!!!!!) Per alcuni fondi spariti dalla tenuta del Presidente della Repubblica? Primo: è stato prosciolto. Secondo: lui non ha fatto niente di male, se non avere la sfortuna di ritrovarsi con un figlio che ha provocato la morte di un bimbo. Mi pare questo già basti come punizione divina: lasciatelo in pace.

- Ps: se l’informazione è in mano a certi colleghi, come fai a non limitare la pubblicazione delle intercettazioni?

- La presenza di Grillo sul palco è stato uno scherzetto poco gradito a Elly Schlein che s’è ritrovata nella stessa piazza del comico, portando i dem (quelli di “Bibbiano”, il “Pdmenoelle”) a baciare i piedi all’inventore del Vaffaday. Non a caso tra i dem ribolle la polemica. Una ex senatrice ha scritto “che ci facevamo lì?” E non è mancato il like di una big come Alessia Morani.

- Anche se fossi in Conte mi preoccuperei un pochino, viste le frecciatine che gli ha rifilato Beppe: "Date i vostri progetti a Conte, prima o poi li capisce". "Io i pullman non li ho mai voluti, mentre stavolta vi siamo andati a raccattare nelle bocciofile e nei centri anziani”. Come a dire: sarà pure il leader, ma a me che sono l’Elevato continua a non piacere. Tanti auguri Giuseppi.

- Vi racconto questa storia meravigliosa. Nel Paese che onoro di abitare, il Comune ha deciso di ridurre il taglio dell’erba per favorire la bio-diversità. La sintetizzo: risparmiamo sullo sfalcio dell’erba, la lasciamo crescere per permettere ai fiori spontanei di sbocciare e vendiamo il tutto come un favore alle api impollinatrici. Il punto è che non lo fanno solo nei parchi più grandi o in aree verdi, dove potrebbe pure aver un mezzo senso, ma anche nelle aiuole del paese, vicino ai negozi, sulle rotonde. Risultato: di fiori neppure l’ombra, però una ridente (e costosa) cittadina nel Milanese appare disordinata e sporca come neppure Napoli ai tempi d’oro. Idiozie verdi.

- La cosa migliore però è un’altra. Se lasci crescere l’erba senza tagliarla durante l’estate e la primavera, accade che di fiori se ne vedono pochini mentre è tutto un brulicare di forasacchi. Piccolo problema: i forasacchi sono pericolosi per i cani. Quindi ci ritroviamo nella situazione in cui gli animalisti incalliti si lamentano col Comune per il rischio cui espone le bestioline; mentre gli ambientalisti difendono a spada tratta l’erba alta per favorire le api. Due ismi a confronto: non ne esce mai nulla di positivo.

- Riguardatevi l'intervento di Elly Schlein alla direzione odierna. Il segretario Pd è in difficoltà seria: vorrebbe essere "radicale" in certe scelte (ucraina, energia, diritti) come il M5S ma non può, perché mezzo partito (ma anche di più) è riformista e moderato. Vorrebbe mandare al diavolo le correnti, ma non se ne parla perché alcune la tengono in piedi. Quindi naviga a vista, prova ad arrabattarsi, manda ultimatum ai dissidenti ma si ritrova un giorno sì e l'altro pure con attacchi diretti. Oggi l'hanno criticata Bonaccini, Sala, i sindaci dem e chi più ne ha più ne metta. Mangerà il panettone?