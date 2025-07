Roma, il corpo tra i cespugli è di Emanuela Ruggeri. Era scomparsa da una settimana

Alla fine i sospetti degli inquirenti hanno trovato conferme: è di Emanuela Ruggeri il corpo senza vita trovato ieri sera in via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano, da un passante che ha dato l'allarme.

L'appello sui social della madre

La 32enne era scomparsa da Colli Aniene, a Roma, lunedì scorso, poco dopo le 20. La madre sui social media aveva lanciato un appello spiegando che era uscita di casa alle 20.35 del 14 luglio dicendo che andava a un appuntamento con un'amica. "Aiutatemi, sono una mamma disperata!" , aveva scritto. A rendere possibile l'identificazione, i documenti che aveva con sé e i tatuaggi.

Il cordoglio del presidente del IV Municipio

"Proprio ieri avevamo fatto l'ultimo appello. Mai avrei pensato non ce ne sarebbero stati altri. Scoprire che il corpo trovato ieri appartiene alla nostra Emanuela ci ha colpito tutti come comunità e ci stringiamo al dolore della famiglia" . Queste le dichiarazioni a caldo di Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio.

Aperto un fascicolo dalla procura

La procura di Roma, intanto, ha aperto un'inchiesta sulla morte di Emanuela Ruggeri. Nel fascicolo avviato dalla pm Giulia Guccione si procede per l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. In mattinata verrà eseguita l'autopsia presso il Policlinico di Tor Vergata.

Emanuela aveva detto che usciva per incontrare un'amica

Emanuela Ruggeri era uscita per incontrare un'amica, ma da allora si erano perse le tracce della 32enne. L’ultimo segnale era arrivato il giorno dopo, il 15 luglio, con un messaggio inviato alla madre dal suo cellulare. Poi il silenzio. Alla mobilitazione per ritrovare la donna si erano uniti anche il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV e il IV Municipio, proprio attraverso il presidente Umberti e la vice presidente Annarita Leobruni.

Un fungo e il numero 666 tatuati sul braccio

Decisivi, per il riconoscimento del corpo,

i tatuaggi che Emanuela aveva sul corpo, un fungo e ilsul braccio sinistro, la lettera "D" sull’indice della mano sinistra e una mezza luna con un punto sul dorso delle mani vicino al pollice.