Bocciate gli studentelli petalosi, che casino Ursula e Valditara: quindi, oggi...

- Avete presente il giovanotto che non ha sostenuto l’orale alla maturità? Non è l’unico. La nuova eroina della buona stampa stavolta si chiama Marina e non s’è limitata a contestare il sistema di valutazione. Ha scritto una lettera, firmata anche da altri studenti, alla presidente della Commissione dell’esame di Stato per contestarne l’approccio. Sintesi brutale: “All’orale mi ha umiliata”. Preoccupati da cotanta cattiveria siamo andati a leggere quali fossero le accuse. E la cosa, guardate, è decisamente più grave che lo studente salta-orale. La ragazza infatti lamenta che il colloquio d’esame non sia stato “una occasione di gioia” ma un “supplizio” con domande che sarebbero servite a “metterla in difficoltà invece che a suo agio”. “Dal primo momento in cui sono entrata nell'aula, dall'altra parte non ho riscontrato il clima di serenità che mi aspettavo”, scrive. “Lei ha ritenuto opportuno incalzarmi con una serie di quesiti dai contenuti non chiari, vaghi e generici, posti con tono aggressivo e volti esclusivamente a destabilizzarmi”. E che doveva fare, regalarti i fiori? Due considerazioni. Primo: ma dove sta scritto che l’esame di Stato, una valutazione ufficiale, debba essere “uno dei momenti più emozionanti” degli studenti, un “ricordo irripetibile” e soprattutto “un’occasione di gioia”? Non è mica il saggio di fine asilo né una passerella: è un esame di Stato, in cui commissari - pagati appositamente - devono valutare l’apprendimento dello studente dunque valutarlo, con un voto sintetico, forse brutale, ma che si ripeterà spesso nella vita tra Università e Lavoro. Secondo: non voglio entrare nel merito dell’esame, magari la docente sarà stata davvero scortese e avrà commesso degli strafalcioni. Non lo so. Ma un Commissario cattivello può capitare, si chiama sfortuna. La vita è dura e può succedere che il professore d’Università, il capo o il datore di lavoro, a volte non si dimostrino essere la Fata Turchina. Reagire con una lettera del genere, resa infine pubblica, dimostra solo che ormai ci si aspetta che tutto sia dovuto e apparecchiato, senza sforzo, senza ingiustizie, solo “gioia” e “ricordi irripetibili”. Dice la studentessa: “Sa cosa si prova a sedersi in un’aula, desiderando solo un gesto di complicità, di approvazione, o un sorriso per sentirsi a proprio agio”. Un sorriso dal professore? Ma dove vivono? Purtroppo la vita non funziona così.

- Ursula supera la mozione di sfiducia però, nell'ordine: i partiti che la sostengono all'Europarlamento mugugnano, quelli che l'hanno votata in Consiglio Europeo anche, le opposizioni si dividono, la maggioranza non ne parliamo e anche io non mi sento tanto bene. Che casino.

- La Coppa del Nonno festeggia 70 anni. Non so chi l’abbia inventata, ma è un genio.

- Nel Paese in cui per ogni benedetta richiesta alla Pubblica Amministrazione occorre ri-dichiarare i propri dati allo sfinimento, il fatto che si possa prendere un volo senza mostrare la carta d’identità è una sorta di miracolo. Ma già sento qualcuno affermare: non sarà pericoloso per la sicurezza? Quindi vedrete, speriamo di no, che prima o poi s’inventeranno qualche altra diavoleria burocratica.

- Il premier albanese Rama ci ha preso gusto: si inginocchia di nuovo per salutare Giorgia Meloni. Si però anche basta, Edi.

- Bene, bravo, bis al ministro Valditara.

Chi si rifiuta di sostenere l’orale all’esame di maturità e fa scena muta va bocciato, indipendentemente dai voti raccolti sin lì. È una questione di rispetto. Adesso vediamo se gli studentelli petalosi protesteranno ancora rischiando di dover rifare l’anno.