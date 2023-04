Conte-Elly che batosta, il lato oscuro del voto e Fedriga: quindi, oggi

- Non c'è molto da girarci intorno su queste elezioni Friuli Venezia Giulia: Massimiliano Federica ha vinto e vinto nettamente. Punto.

- Però io un però voglio segnalarlo, perché lo faccio da tempo immemore. Se al voto va il 45% dei cittadini, peraltro in una tornata elettorale dove si decide il governo della Regione in cui si gestiscono i fondi per la Sanità, vuol dire che la democrazia ha un problema bello grosso. Ormai il tutto si sta trasformando in una oligarchia dei pochi: tutti hanno il diritto di voto, ma solo una minoranza lo esercita. Preoccupante.

- Esce la notizia dell'incontro tra Draghi e Mattarella sul Pnrr. Mi sembra un avviso, neppure troppo velato, a Giorgia Meloni. E non è una mossa molto educata da parte dei consiglieri di Re Sergio.

- Elly Schlein non dà la svegli al PD. Magari è da troppo poco tempo alla guida del partito e incidere alle elezioni regionali non è semplice. Però il suo Pd ha fatto flop, c'è poco da dire.

- Più preoccupante semmai è il risultato complessivo della coalizione che Elly e Conte dovrebbero mettere su nel futuro prossimo. Le regionali non sono le politiche, però i giallorossi così costituito hanno raccontato il 30% di voti in meno del centrodestra. Una enormità mastodontica.

- Altro dettaglio da tenere in mente: l'asse del Nord. Nelle regioni a nord del Po il centrodestra ormai domina incontrastato. In Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli è riuscito a riconsegnare il mandato al proprio candidato, in alcuni casi - vedi Fedriga e Zaia - con percentuali bulgare. Qualcosa vorrà pur dire: chi governa bene viene quasi sempre premiato.

- Domani la Finlandia entra ufficialmente nella Nato. Possiamo dire senza ombra di dubbio che il famoso "allargamento a Est" che Putin voleva evitare è andato beatamente a farsi benedire.

- Vi ricordate la paladina della sinistra, Sanna Marin, quella che "ma che bello una leader di sinistra europea"? Ecco, ha perso pure lei le elezioni. Solita storia: quando Repubblica ti prende sotto le sue ali, ecco che il politico di turno si brucia nel giro di un amen.

- Il Terzo Polo di Calenda non supera lo sbarramento e viene battuto dai No Vax. Dico di Calenda perché ho come il sentore che Renzi stia facendo giocare Carletto per mandarlo a sbattere e poi rinfacciargli tutti i fallimenti.

- Nella guerra di De Laurentiis con gli Ultras del Napoli non ho dubbi alcuni: bisogna stare dalla parte del presidente. Nel calcio comanda chi ci mette i soldi, non gli esagitati.