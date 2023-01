Conte e Olivia, le accuse dell'ex moglie: "Hanno distrutto una famiglia..."

Nei giorni scorsi era intervenuta in difesa di Giuseppe Conte, parlando di " inutile polemica ". Valentina Fico, ex consorte del leader pentastellato, è entrata così nel dibattito sulle vacanze a Cortina del noto esponente politico. Ora, mentre quel caso continua a far discutere, a tratteggiare un profilo inedito della donna è stato il sito Dagospia, che ha ricostruito alcune sfumature del suo rapporto con l'ex premier. Il portale di Roberto D'Agostino ha nello specifico riportato alcuni messaggi che l'avvocato - componente della VII sezione dell’Avvocatura dello Stato - avrebbe scritto su una chat di Twitter dal titolo emblematico: " Le bimbe di Valentina Fico ".

Conte e il "segreto" dell'ex moglie

" Vi svelo un segreto mai detto. Non siamo separati legalmente ma ancora per poco spero ". In sostanza, " sulla carta siamo ancora sposati, ma non cambia niente ", avrebbe digitato la donna nel giugno scorso, come descritto da Dago. Rivelazione: stando a quelle parole, quindi, il matrimonio tra Conte e la signora non sarebbe formalmente finito. Ora però l'ex premier ha una relazione con Olivia Paladino: il settimanale Chi pizzicò i due insieme, per la prima volta, nel 2018. Nonostante la stabilità di questo rapporto, nel tempo la Fico avrebbe comunque mantenuto contatti cordiali con il leader pentastellato. Ed è sui rapporti tra la donna e Olivia Paladino che Dagopia ha ricostruito un po' di retroscena.

Le "gatte morte" e le "mamme single"

Per farlo, il sito ha riportato altri messaggi attribuiti alla Fico e comparsi in una chat. Rispondendo a un'utente - sostiene Dago - l'avvocato avrebbe commentato: " Se ti leggi il libro sulle gatte morte capirai che vincono sempre. Quindi nessuna sorpresa. Io posso dare solo un consiglio: se avete figli non mandate mai i vostri mariti a prenderli a scuola. Specialmente dove ci sono mamme single ". E ancora, replicando a un'ulteriore sollecitazione: " Soprattutto se è marito di un'amica... ma lasciamo perdere. Mi taccio per sempre ". Il riferimento sibillino era probabilmente al fatto che Olivia Paladino e Conte si erano conosciuti così, in circostanze sulle quali l'ex premier aveva però fornito una versione differente. " I nostri rispettivi figli hanno un'amicizia fortissima, nata tra i banchi di scuola... ".

Il retroscena su Olivia e Valentina

Ma l'ulteriore retroscena riguarda appunto il fatto che tra Valentina e Olivia ci sarebbe stata un'amicizia precedente al " fatal incontro " tra l'imprenditrice e l'avvocato. " Roma impicciona mormora che il rapporto di familiarità tra le due donne è di vecchia data e sottolineano l’affettuosa vicinanza di Valentina durante un periodo molto complicato della vita di Olivia. Tanta compassionevole affettuosità ripagata con la sottrazione del marito... ", scrive in maniera caustica il sito di Roberto D'Agostino, sostenendo che per quel motivo i rapporti tra le due si sarebbero via via guastati.