Controlli di sicurezza in aeroporto: l'errore da non commettere

Per molti l'estate è il momento dell'anno da dedicare ai viaggi, e ciò comporta spesso spostamenti in aereo e controlli in aeroporto. Questi ultimi risultano quasi sempre una procedura accettata di buon grado dai passeggeri, anche se può esserci qualche timore che qualcosa non vada per il verso giusto.

Il consiglio è di affrontare la verifica da parte del personale addetto con assoluta calma. I controlli di sicurezza, semmai, dovrebbero tranquillizzare. Per evitare disagi di sorta, c'è poi un errore che andrebbe assolutamente evitato quando veniamo invitati a passare dal metal detector.

Qualcuno commette spesso lo sbaglio di lasciare i propri effetti personali all'interno delle vaschette di plastica che vengono fatte passare nella macchina a raggi X. Questo non fa altro che allungare i tempi e, nel peggiore dei casi, può anche portare a degli incidenti. Gioielli e piccoli oggetti preziosi non andrebbero mai inseriti in modo confuso all'interno della vasca di plastica. Portafogli, chiavi e auricolari, invece, andrebbero inseriti in una borsa, così da non lasciarli completamente incustoditi.

Occhio, in modo particolare, allo smartphone. Secondo la TSA, ossia la Transportation Security Administration operante in America, il moderno telefono cellulare è l'oggetto che scompare più facilmente in aeroporto, oppure a rompersi. Ecco perché è importante proteggere il dispositivo, riponendolo nella giacca, in uno zaino/borsa, oppure in una bustina.

Quando ci approssimiamo ai controlli sarebbe meglio cominciare a prepararsi, così da non ridursi a fare tutto all'ultimo.

Si procede eliminando la cintura, se presente, poi i monili e gli altri oggetti metallici, infine si posiziona il bagaglio sulla vaschetta di plastica. Quando è il momento, si passa sotto al metal detector. Carta d'imbarco e documento di identità devono essere tenuti a portata di mano.