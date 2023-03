"Si è occupata per 25 anni di casa e figlie, va risarcita". La sentenza storica

Una sentenza destinata a fare scuola quella emessa da alcuni giudici spagnoli che hanno dato pienamente ragione a una casalinga piantata in asso dopo un matrimonio finito male. Ivana Moral, una donna di 48 anni che vive a Vélez-Málaga, nel sud della Spagna, per venticinque anni si è occupata quasi in esclusiva di figlie e casa, mentre il marito, da cui si è separata nel 2020, ha sviluppato una variegata e redditizia attività professionale come imprenditore essendo proprietario di alcune palestre. Adesso, secondo la giustizia, ha diritto a un risarcimento da parte dell'ex coniuge pari a 204.624 euro.

La vicenda

La notizia, che sta facendo il giro di social media e web, è stata riportata inizialmente dal giornale locale Malaga Hoy. "È una vittoria morale maiuscola" , ha commentato la donna alla testata spagnola. La tesi portata avanti dalla sua legale non fa una piega: l'ex marito ha potuto occuparsi a tempo pieno di svariati affari grazie anche al fatto di aver lasciato tutti gli aspetti della vita domestica esclusivamente alla moglie. "Lei era la sua ombra, lavorava alle sue spalle per farlo crescere professionalmente e permettergli di diventare qualcuno" , ha affermato l'avvocato Marta Fuentes a El País. Ivana si era anche impegnata nello studio per diventare istruttrice ma non aveva ricevuto alcuno stipendio né era stata messa in regola con i contributi. La sentenza, però, può essere impugnata e l’ex marito ha già annunciato che ricorrerà in appello.

Il risarcimento

Secondo i media che hanno riportato il caso, il calcolo del risarcimento a favore della casalinga è stato effettuato utilizzando come base il salario minimo interprofessionale in vigore ogni anno, per compensare il lavoro svolto senza retribuzione. Inoltre, ha aggiunto l'agenzia di stampa Efe, la sentenza stabilisce anche che l'ex marito di Moral versi quote mensili per gli alimenti sia a lei sia alle figlie. L’uomo guadagna più di 3mila euro al mese e ha un patrimonio stimabile fino a 6 milioni di euro. Oltre al risarcimento, il giudice lo ha obbligato a versare all’ex moglie una pensione di 500 euro per due anni.