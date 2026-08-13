Francesco Gabbani, malore durante il concerto a Messina. Come sta il cantante

Doveva essere una serata di musica e divertimento e invece il concerto gratuito di Francesco Gabbani a Letojanni, in provincia di Messina, è finito dopo sole cinque canzoni. Il cantante ha accusato un malore mentre si trovava sul palco del Summer Fest ed è stato costretto a interrompere il live e a recarsi in ospedale per accertamenti.

Cosa è successo

Il concerto era cominciato da poco. Francesco Gabbani stava ultimando la performance sulle note di “Spazio tempo”, quando è stato costretto a lasciare il palco. L’improvviso stop ha destato subito preoccupazione tra il pubblico presente in piazza Cagli e quando il sindaco Alessandro Costa è arrivato al centro del palco i fan del cantautore toscano hanno subito capito, che il concerto non sarebbe proseguito. “Francesco Gabbani ha avuto un leggero malore che merita accertamenti. Purtroppo la serata non può continuare. Facciamo un grande applauso e un grosso in bocca al lupo a Francesco. Lui è molto dispiaciuto ma la salute prima di tutto”, ha detto il primo cittadino di Letojanni dal palco, congedando il pubblico e scusandosi per l’accaduto.

Come sta Gabbani

Secondo quanto riferito da alcuni fan presenti al concerto, Gabbani avrebbe avuto un malore dovuto al caldo, un colpo di calore, e subito dopo il mancamento sarebbe stato portato all’ospedale a bordo di un’ambulanza per accertamenti. Dai profili social del cantante non emergono informazioni sulle sue attuali condizioni di salute, ma è probabile che nelle prossime ore Gabbani rassicuri i suoi sostenitori con un messaggio. L’artista è infatti atteso a Presicce Acquarica, in provincia di Lecce, il 19 agosto, ennesima tappa del suo “Live Tour 2026”, che lo porterà in giro per l’Italia fino a inizio settembre.